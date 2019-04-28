Черговий курйоз Меланії: Білий дім привітав її з днем народження і це стало мемом

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Меланія Трамп
Меланія Трамп / Instagram / @whitehouse

26 квітня – особливий день для Білого дому, адже тоді відзначала своє 49-річчя перша леді США Меланія Трамп. На честь цього резиденція президента США привітала її, опублікувавши фото на своїй офіційній сторінці в Instagram. На знімку дружина Дональда Трампа одна сидить на дивані в оточенні журналістів та фотографів.

Однак це фото швидко поширилося у мережі та стало мемом, про це пише видання Daily Mail.

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"З днем народження, Меланія Трамп", – йдеться у підписі оригінальної світлини.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений The White House (@whitehouse)

 

Деякі з користувачів вирішили не залишати Меланію самотньою на знімку та "дофотошопили" до неї героїв інших популярних мемів, Дональда Трампа, а також Володимира Путіна.

Дехто навіть пожартував з першої леді США, примірявши на неї культовий образ Серсеї Ланністер з серіалу "Гра престолів".

 

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Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Дональд Трамп Меланія Трамп Меми
Джерело: LifeStyle 24
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