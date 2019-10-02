Черговий курйоз: пранкер-українець Седюк схопив за ногу Тімберлейка в Парижі – відео

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Українець Віталій Седюк "напав" на Тімберлейка
Українець Віталій Седюк "напав" на Тімберлейка / Getty Images

Скандальний український пранкер Віталій Седюк відзначився черговим пранком, який здійснив на червоній доріжці Тижня моди в Парижі. Під час прибуття подружжя Джастіна Тімберлейка та його дружини, Седюк схопив його за ногу.

Сталось це перед показом бренду Louis Vuitton у Парижі 1 жовтня. Подружжя Джастіна Тімберлейка та Джессіки Біл прямувало на захід, в той час як крізь охорону миттєво просунувся Седюк та на землі міцно схопив актора за праву ногу.

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Віктор Седюк
Українець Віталій Седюк "напав" на Тімберлейка / Getty Images

Віктор Седюк
Українець Віталій Седюк "напав" на Тімберлейка / Getty Images

Після втручань охорони Віталія усунули від Тімберлейка, втім на відеоролику помітно, що дружина неабияк запереживала після інциденту, але Джастін мимохіть її заспокоїв своєю усмішкою. Після цього подружжя покрокувало на показ.

Дивіться відео, як пранкер Седюк "напав" на Тімберлейка:

Зауважимо, що Віталій Седюк вже не вперше нападає на відомих зірок. За свою "кар’єру" він "нападав" на таких зірок, як Джіджі Хадід, Вілла Сміта, Адель, Бредлі Купера, Леонардо Ді Капріо, Америку Феррера, Бреда Пітта, Кім Кардашян, Сіару, Анну Вінтур та Міранду Керр. Один з останніх пранків Віталія Седюка відбувся у фіналі Євробачення-2017 під час виступу Джамали.

Чоловік вибіг на сцену з прапором Австралії на плечах і оголив сідниці. Відомо, що Седюка згодом доставили у СІЗО, після чого Дніпровський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання та зобов'язав здати закордонні паспорти.

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Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Новини Франції Курйозні новини Голлівуд
Джерело: LifeStyle 24
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