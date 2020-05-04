Черговий переїзд: принц Гаррі погодився жити з матір'ю Меган Маркл

Подружжя принца Гаррі та Меган Маркл облаштовують нове життя в Лос-Анджелесі. Попри те, що пара прагнула самостійності від монаршої родини, королівський нащадок готовий жити з тещею Дорією Редлан. Сім'я готується до переїзду в новий маєток з матір'ю Меган Маркл.

Королівська пара випробовує терпіння громадськості та преси, залишаючи в таємниці своє нове житло на голлівудських пагорбах. Як повідомили інсайдери виданню The Sun, попереднє помешкання Меган Маркл та принц Гаррі лише винаймали, а після завершення карантину готові переїхати до власного маєтку разом з Дорією Редлан.

Доо теми Переїзд Меган Маркл та принца Гаррі: будинок якої голлівудської зірки придбала пара

Нині подружжя зупинилося на будинку кінопродюсера Стіва Чесмена, вартість якого оцінюють в 10 мільйонів фунтів стерлінгів – понад 300 мільйонів гривень. Судячи з усього, така приголомшлива сума цілком виправдана, адже сусідами пари стануть голлівудські актори Том Генкс та Бен Аффлек з новою обраницею Аною де Армас. Зважаючи на пандемію коронавірусу, Меган та Гаррі не поспішають оглядати будинок особисто, натомість для них забезпечили панорамну екскурсію маєтком.

Джерела, близькі до королівського нащадка, запевняють, що до чергового переїзду готуються не лише молоді батьки з сином Арчі, а й бабуся малюка 63-річна соціальна працівниця Дорія.

Як тільки карантин і обмеження руху завершаться, Гаррі і Меган переїдуть у свій новий простір. Вони хочуть, щоб Дорія також була включена в ці плани. Гаррі зблизився з нею, тому, вірите чи ні, він погодився з ідеєю жити зі своєю тещею,

– зазначають інсайдери.



Мати Меган Маркл житиме з королівським подружжям / Фото: REX / Shutterstock

Мати Меган відмовилися жити під одним дахом з родиною, яка так прагнула самостійності та незалежності від іменитих родичів. Тому на території нового маєтку Дорія буде мати власний будиночок. Так, бабуся зможе допомагати Меган з онуком, адже та не довіряє єдиного нащадка няням.

Слід зауважти, що нове шестикімнатне помешкання виходить до узбережжя океану, облаштоване басейном, кінотеатром та садом. Крім того, на території маєтку є зона для барбекю, що забезпечить сім'ї приватний відпочинок просто вдома.



Маєток, який планують придбати Меган і Гаррі / Фото: The Sun