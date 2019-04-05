Черговий рекорд від Marvel: фільм "Капітан Марвел" зібрав у прокаті понад мільярд доларів

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"Капітан Марвел" зібрав у прокаті понад мільярд доларів
"Капітан Марвел" зібрав у прокаті понад мільярд доларів / IMDb

Довгоочікувана кінострічка про першу жінку-супергероя, прем'єра якої відбулася 7 березня 2019 року, встановила ще один рекорд всесвіту Marvel. Фільм "Капітан Марвел" зібрав більше, ніж 1 мільярд доларів у прокаті і вкотре показав зацікавленість глядачів стрічками, які зняті на основі коміксів.

Супергеройський фільм "Капітан Марвел" є сьомим по рахунку творінням від Marvel, який зміг показати такий високий результат у прокаті. Про це повідомляє видання Deadline.

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Також у джерелі зазначається, що за перший вікенд у прокаті в США кінокартина зібрала 358 мільйонів доларів, а на міжнародному ринку – 645 мільйонів доларів.

Сума касових зборів на даний момент сягає більше одного мільярда доларів. До резонансного успіху картини “Капітан Марвел” таких результатів добилися такі стрічки: "Перший месник: Громадянська війна" ("Перший месник: Протистояння"), три частини "Месників", “Чорна пантера” та "Залізна людина 3".

Варто відзначити, що загальна сума касових зборів по всіх стрічках від всесвіту Marvel, яких є двадцять одна, становить понад 18 мільярдів доларів.

 
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Теги: LifeStyle Кіно
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