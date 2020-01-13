Черговий скандал: принц Гаррі ще влітку домовився про роботу Меган Маркл в Disney

Виявляється, герцоги Сассекські планували складання королівських повноважень ще влітку 2019 року. У мережі з'явилось відео, на якому видно, як принц Гаррі обговорює можливість Меган Маркл працювати на студію Disney.

Відео перемовин опублікував таблоїд TMZ, після чого ролик швидко поширили у мережі. Кадри, які вже викликали чималий резонанс, були зроблені під час виходу герцогів Сассекських на прем'єру фільму "Король Лев" у Лондоні, що пройшла всередині липня 2019 року.

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На фото та відео видно, як принц Гаррі і Меган Маркл спілкуються з голлівудськими зірками. Та поки герцогиня насолоджувалась бесідою з Бейонсе, її чоловік активно обговорював їхнє майбутнє з генеральним директором кіностудії Disney Робертом Айгером. У розмові принц Гаррі запропонував, щоб Меган Маркл брала участь в озвучуванні мультфільмів.

Ви знаєте, вона чудово змінює голос? Ви виглядаєте здивованим, але вона справді зацікавлена в цьому,

– йшлося у бесіді.

Роберт Айгер і справді не очікував такої пропозиції від герцога Сассекського, адже загальновідомо, що представники монархії виконують свої обов'язки та не можуть мати роботу. Однак генеральний директор Disney все ж запросив Меган на пробу.

Цікаво, що інформацію про співпрацю з Голлівудом подружжя ретельно приховувало не тільки від громадськості, але й від родичів. Тільки днями стало відомо, що Меган Маркл підписала контракт з Disney та буде озвучувати персонажів мультфільмів. За неофіційними даними, вона вже почала виконувати свою роботу та перед Різдвом взяла участь у записі. Всі кошти, отримані від кіностудії, герцоги Сассекські будуть передавати благодійному фонду, що займається захистом тварин.