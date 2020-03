Черговий скандал: син Вуді Аллена публічно виступив проти мемуарів режисера

Легендарний голлівудський режисер Вуді Аллен потрапив у черговий скандал. Його син Ронан Ферроу публічно виступив проти мемуарів, виданих 84-річним батьком.

Вже 7 квітня 2020 року світ побачать мемуари Вуді Аллена. Книга вийде під назвою Apropos of Nothing ("Щодо нічого"). Однак саме це видання змусило сина режисера зробити резонансну заяву, повідомляє Just Jared.

Ронан Ферроу зазначив, що мемуари його батька мали опублікувати значно раніше. Однак цьому завадив скандал, який розгорівся у їхній сім'ї. Всиновлена донька Вуді Аллена заявила, що була жертвою сексуального насилля. Сам Вуді Аллен спростовує ці звинувачення, що міг описати і у своїх мемуарах.

Видати книгу погодились Grand Central Publishing – підрозділ видавництва Hachette, в якому працює 32-річний журналіст Ронан Ферроу, який є сином режисера. Він заявив, що керівництво приховувало інформацію про друк видання.

"Hachette, мій видавець, придбав мемуари Вуді Аллена після того, як інші великі видавці відмовилися зробити це. Він приховав це від мене і своїх працівників. В той час ми працювали над "Злови і убий" – книгою, що розповідає про те, як впливові люди, включаючи Вуді Аллена, уникають відповідальності за сексуальне насильство. Я також сказав Hachette, що, якщо видавець буде поводитись так, я не зможу працювати там", – заявив Ронан Ферроу.

Цікаво, що саме син Вуді Аллена працював над розслідуванням щодо злочинів Гарві Вайнштейна. Саме його публікації допомогли виявити десятки жертв сексуального насилля. Тому в даній ситуації Ронан Ферроу став на захист своєї сестри Ділан.

З моєю сестрою Ділан ніколи не зв'язувалися, щоб вона спростувала або заперечувала жорстоке поводження, якому вона піддалася від Вуді Аллена. Я порадив Hachette з поваги до своїх читачів, авторів і репутації провести ретельну перевірку мемуарів Вуді Аллена, зокрема, будь-яких тверджень, які вказують, що моя сестра бреше,

– додав він.

Ситуація в сім'ї режисера є досить хиткою. Вуді Аллен переконує громадськість, що насправді не ґвалтував усиновлену дівчинку, а Ділан завжди робила психологічний тиск на зіркових батьків, зокрема, Мію Ферроу. Син режисера Мозес підтвердив ці заяви режисера та звинуватив сестру у брехні. На захист батька стала і інша його всиновлена донька Сун-І Превін.

"Я ніколи не була зацікавлена в тому, щоб поквитатися з Мією. Але те, що трапилося з Вуді – несправедливо. Міа скористалася рухом #MeToo і виставила Ділан жертвою. І нове покоління чує про це, хоча цього не повинно відбуватися", – додала вона.