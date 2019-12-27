Черговий український серіал на російських екранах: СТС придбав права на "Папіка"

Серіал "Папік" – це спільна робота "95 кварталу" та сценариста Андрія Яковлєва, який виступив режисером "Сватів". Російський телеканал "СТС" купив права на український серіал та планує запустити показ вже 20 січня 2020 року.

2 грудня на телеканалі "1+1" відбулася прем'єра ліричної комедії "Папік", який став фаворитом української публіки. Перші серії вітчизняного кіно переглянуло майже чотири мільйони глядачів, забезпечивши йому титул однієї з найбільш рейтингових прем'єр цієї осені.

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Проте за інформацією видання "Коммерсантъ", російські глядачі теж матимуть змогу вдосталь насолодитися кумедною прем'єрою. Вперше за вісім років російський телеканал "СТС" придбав авторські права на закордонне кіно. Угода відбулася з дистриб'ютором – шведською компанією "Eccho Right", яка на міжнародних ринках представляє пакет продуктів студії "Квартал 95".

Згідно з анонсом офіційного сайту "СТС", серіал з'явиться на російських екранах вже 20 січня 2020 року.



Серіал "Папік" / Фото з відкритих джерел

Що відомо про серіал "Папік"?

Сюжет серіалу "Папік" розгортається навколо пенсіонера, який у молодості був популярним актором. Однак на старості літ колись знаменитого артиста спіткає чимало пригод, а все через те, що одного дня він перебрав з алкоголем. Молода хижачка, мисливиця на "папіків" зустрічає його у нічному клубі і приймає за успішного мільйонера. Ця незапланована зустріч неабияк змінить життя двох незнайомих людей.

Загалом серіал "Папік" складається з 16 серій.