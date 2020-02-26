"Черкаси" будуть чинити опір: у прокат вийшов фільм про останній український корабель у Криму

У прокат вийшов найочікуваніший український фільм на реальних подіях "Черкаси. Останній корабель у Криму". Стрічка розповідає про сумнозвісні події 2014 року, коли російські війська заблокували український тральщик "Черкаси" та про долю його екіпажу. Львів став першим містом у всеукраїнському допрем'єрному турі фільму.

Довгоочікувана стрічка "Черкаси" режисера Тимура Ященка вийшла на широкі екрані. За сюжетом воєнна драма розповідає про події, що відбулись навесні 2014 року, коли на український тральщик "Черкаси", який перебував на території Криму, напали російські війська. Автори фільму намагались достовірно відобразити настрої, які тоді панували на півострові.

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Прем`єра фільму "Черкаси"

За народженням фільму слідкував Юрій Федаш, саме він на момент нападу був командиром вже згаданого тральщика "Черкаси". Капітан другого рангу ВМС України Юрій Федаш прослужив на "Черкасах" 7 років. З корабля у 2014 році він зійшов останнім. І до кінця сподівався, що судно не доведеться залишати.

Атмосфера передана максимально. Це художнє кіно: є багато сцен, які вигадані, є такі, що мали дійсно тоді місце, а є дещо, що було на іншому кораблі. Але загалом фон, на якому знято цей фільм, відповідає 2014 року і цим подіям,

– розповів командир тральщика "Черкаси" Юрій Федаш.



Юрій Федаш, командир тральщика "Черкаси"

Окрім командира Юрія Федаша, до створення фільму долучились двоє матросів, які служили на флоті та знялись у фільмі. Вони допомогли із образами, створити стрічку більш реалістичною, відтворити розповіді, які були насправді.



Фрагмент із фільму "Черкаси"

Що відомо про режисера Тимура Ященка Молодий режисер, що народився в Черкасах. Почав навчання у 2010 році, освіту здобував у Стокгольмі й Лодзі у кіношколах протягом трьох років. Сьогодні Тимур живе і працює на дві країни – Польщу та Україну.



Фільм "Черкаси", заснований на реальних подіях, став дебютним для молодого режисера і першим художнім фільмом про Військово-морські сили України.





Тимур Ященко, режисер фільму "Черкаси"

Справжні "Черкаси" і досі в окупованому Криму. Для зйомки фільму довелось використати буксир "Корець", якому добудували декілька декорацій, аби був схожий на тральщика. Військово-морські сили допомогли не тільки з кораблем, а й зі зйомками видовищних сцен – залучили морську авіацію та спецпризначенців.

Фільм "Черкаси" став одним із переможців 9-го конкурсу відбору Держкіно, понад 40 мільйонів гривень профінансовано державою. Стрічка вийде на широкі екрани у всіх великих містах України вже 27 лютого, саме у 6-ту річницю захоплення "зеленими чоловічками" Верховної ради та парламенту Криму.

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