Чернівецький театр ляльок показує вистави онлайн: де дивитись
Чернівецький театр ляльок запустив вистави онлайн. Так актори вирішили розвеселити малечу на карантині.
Трансляцію можна переглянути у фейсбук-сторінці театру і абсолютно безкоштовно. Йдеться у сюжеті 24 каналу.
До слова Культурний карантин: як опери, театри та музеї переходять в онлайн-режим
Графік традиційний – неділя рівно опівдні. Малечу просять не спізнюватись, аби нічого не пропустити.
В театрі вже організували 3 покази, 2 з них є у вільному доступі на фейсбуці. Решту ж будуть проводити лише онлайн, аби було максимальне відчуття єдності з театром.
Запросити ж глядачів до театральної зали митці зможуть лише після того, як у всій країні знімуть карантинні обмеження.
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