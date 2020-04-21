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Чернівецький театр ляльок показує вистави онлайн: де дивитись

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Чернівецький театр ляльок запустив вистави онлайн. Так актори вирішили розвеселити малечу на карантині.

Трансляцію можна переглянути у фейсбук-сторінці театру і абсолютно безкоштовно. Йдеться у сюжеті 24 каналу.

До слова Культурний карантин: як опери, театри та музеї переходять в онлайн-режим

Графік традиційний – неділя рівно опівдні. Малечу просять не спізнюватись, аби нічого не пропустити.

В театрі вже організували 3 покази, 2 з них є у вільному доступі на фейсбуці. Решту ж будуть проводити лише онлайн, аби було максимальне відчуття єдності з театром.

Запросити ж глядачів до театральної зали митці зможуть лише після того, як у всій країні знімуть карантинні обмеження.

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Автор: Ірина Кунинець
Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Діти і неповнолітні Новини Чернівців Карантин в Україні 2020
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