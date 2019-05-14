Червона доріжка Каннського фестивалю: фото найелегантніших образів зірок

Міжнародний Каннський кінофестиваль щороку збирає на Лазуровому берегу Франції найвидатніших постатей голлівудського та європейського кіно. Серед них на червоній доріжці також можна побачити видатних моделей та виконавців, які охоче підтримують кінематограф. Вже сьогодні, 14 травня, Канни прийняли перших гостей, які продемонстрували свої найкращі сукні та смокінги.

Серед зіркових відвідувачів Каннського фестивалю можна помітити Джуліанн Мур, Ель Феннінг, Ізабель Гулар, Шарлотта Генсбур, Каролін де Мегре, Хав'єр Бардем, Ромі Стрейд, Алессандра Амбросіо, Адам Драйвер, Єва Лонгорія, Хлоя Севіньї, Селена Гомес, Тільда Свінтон, Алехандро Гонсалес Іньярріту (голова журі фестивалю) та багато інших. Читайте також: Каннський кінофестиваль-2019: перші зіркові гості в об'єктивах папараці Для світського виходу жінки-знаменитості обрали стримані і водночас сексуальні образи, які вдало підкреслювали їхні форми. До прикладу, Мур одягнула смарагдову сукню з легким шлейфом та розкішні сережки із зеленими каменями. Зірки бренду Victoria's Secret – Ромі Стрейд та Алессандра Амбросіо – обрали довгі плаття, що вдало виділяли їхні стрункі ноги. Одна з наймолодших членів журі Ель Феннінг зробила ставку на ніжну шовкову сукню персикового відтінку з квітковою аплікацією на поясі. Чоловіки-актори у той же час обрали стримані, та не менш елегатні костюми. Найяскравіші образи з червоної доріжки Каннського фестивалю дивіться у фотопідібрці LifeStyle 24.

Єва Лонгорія / Getty Images

Ель Феннінг / Getty Images

Каролін де Мегре / Getty Images

Журі Каннського фестивалю (Алехандро Гонсалес Іньярріту в центрі) / Getty Images

Джуліанн Мур / Getty Images

Алессандра Амбросіо / Getty Images

Хав'єр Бардем і Шарлотта Генсбур / Getty Images

Тільда Свінтон / Getty Images

Ізабель Гулар / Getty Images

Ромі Стрейд / Getty Images

Сара Драйвер, Тільда Свінтон, Лука Саббат, Адам Драйвер, Хлоя Севіньї і Селена Гомес / Getty Images