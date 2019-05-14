Червона доріжка Каннського фестивалю: фото найелегантніших образів зірок

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Каннський кінофестиваль 2019: червона доріжка
Каннський кінофестиваль 2019: червона доріжка / https://www.gettyimages.com

Міжнародний Каннський кінофестиваль щороку збирає на Лазуровому берегу Франції найвидатніших постатей голлівудського та європейського кіно. Серед них на червоній доріжці також можна побачити видатних моделей та виконавців, які охоче підтримують кінематограф. Вже сьогодні, 14 травня, Канни прийняли перших гостей, які продемонстрували свої найкращі сукні та смокінги.

Серед зіркових відвідувачів Каннського фестивалю можна помітити Джуліанн Мур, Ель Феннінг, Ізабель Гулар, Шарлотта Генсбур, Каролін де Мегре, Хав'єр Бардем, Ромі Стрейд, Алессандра Амбросіо, Адам Драйвер, Єва Лонгорія, Хлоя Севіньї, Селена Гомес, Тільда Свінтон, Алехандро Гонсалес Іньярріту (голова журі фестивалю) та багато інших.

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Для світського виходу жінки-знаменитості обрали стримані і водночас сексуальні образи, які вдало підкреслювали їхні форми. До прикладу, Мур одягнула смарагдову сукню з легким шлейфом та розкішні сережки із зеленими каменями. Зірки бренду Victoria's Secret – Ромі Стрейд та Алессандра Амбросіо – обрали довгі плаття, що вдало виділяли їхні стрункі ноги. Одна з наймолодших членів журі Ель Феннінг зробила ставку на ніжну шовкову сукню персикового відтінку з квітковою аплікацією на поясі. Чоловіки-актори у той же час обрали стримані, та не менш елегатні костюми. 

Найяскравіші образи з червоної доріжки Каннського фестивалю дивіться у фотопідібрці LifeStyle 24.

Каннський кінофестиваль 2019: червона доріжка
Єва Лонгорія / Getty Images

Каннський кінофестиваль 2019: червона доріжка
Ель Феннінг / Getty Images

Каннський кінофестиваль 2019: червона доріжка
Каролін де Мегре / Getty Images

Каннський кінофестиваль 2019: червона доріжка
Журі Каннського фестивалю (Алехандро Гонсалес Іньярріту в центрі) / Getty Images

Каннський кінофестиваль 2019: червона доріжка
Джуліанн Мур / Getty Images

Каннський кінофестиваль 2019: червона доріжка
Алессандра Амбросіо / Getty Images

Каннський кінофестиваль 2019: червона доріжка
Хав'єр Бардем і Шарлотта Генсбур / Getty Images

Каннський кінофестиваль 2019: червона доріжка
Тільда Свінтон / Getty Images

Каннський кінофестиваль 2019: червона доріжка
Ізабель Гулар / Getty Images

Каннський кінофестиваль 2019: червона доріжка
Ромі Стрейд / Getty Images

Каннський кінофестиваль 2019: червона доріжка
Сара Драйвер, Тільда Свінтон, Лука Саббат, Адам Драйвер, Хлоя Севіньї і Селена Гомес / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Голлівуд Стиль і мода Каннський кінофестиваль Victoria's Secret Новини Франції Селена Гомес
Джерело: LifeStyle 24
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