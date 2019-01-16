Червоне – то любов: Пенелопа Крус зачарувала виходом у яскравому піджаку від Chanel

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Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Instagram/ @penelopefactstr

Знаменита іспанська акторка відвідала світський захід, що відбувся в столиці Іспанії, у вівторок, 15 січня. 44-річна Пенелопа Крус з'явилася на червоній доріжці в ефектному вбранні від люксового бренду Chanel.

Знімки Пенелопи Крус, яка нещодавно відверто розповіла про те, як материнство змінило її життя, з'явилися на її фан-сторінці в Instagram.

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Увечері 15 січня в знаменитому кінотеатрі Мадрида відбулася популярна премія Dias de Cine. На світський захід прийшло чимало зірок, однак зіркою вечора стала 44-річна Пенелопа Крус. Для акторки цей захід став особливою подією, адже він відбувався на її Батьківщині. Попри насичений графік у Голлівуді, вона все ж знайшла час відвідати премію Dias de Cine.

Для особливого вечора Пенелопа Крус обрала ефектне вбрання. Вона з'явилася на публіці в яскравому червоному твідовому піджаку від Chanel і в чорних шкіряних штанах. Акторка доповнила свій образ сумкою з довгим металевим ремінцем.

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Instagram / @penelopefactstr

Пенелопа Крус
Пенелопа Крус / Instagram / @shoppingstylees

Теги: LifeStyle Мода Chanel
Джерело: 24 канал
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