Українська виконавиця Ірина Федишин вперше за довгий час виступила на сцені. Зірка дала концерт, під час якого продемонструвала струнку фігуру у відвертому вбранні червоного кольору.

Ірина Федишин повертається до роботи після тривалого карантину. Співачка виступила в одному із відпочинкових комплексів в Умані. Фото та відео з довгоочікуваного концерту вона опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі.

Читайте також У нюдовому купальнику: Ірина Федишин зачарувала кадрами з відпочинку

Артистка на самоізоляції надзвичайно сумувала за концертами. Вона прагнула побачитися з шанувальниками та вкотре подарувати їм свою музику. Її мрія здійснилася. Вчора, 20 червня, вона дала концерт у ресторанному форматі із дотриманням карантинних правил. Зірка не контактувала з глядачами особисто, зберігаючи соціальну дистанцію.

Образ Ірини Федишин

Для виступу Федишин обрала досить відверте вбрання, яке підкреслило усі принади її тіла. Ірина одягнула червону мінісукню, верх якої був прикрашений блискітками, а низ – оздоблений пір'їнами. Поєднала ефектний look із бежевими туфлями на високих підборах. У такому аутфіті зірка показала свої стрункі ноги та пікантне декольте.

Волосся Ірина вклала в локони, а на обличчі зробила насичений макіяж із червоною помадою на губах.