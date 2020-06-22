Українська телеведуча, акторка театру та кіно Лілія Ребрик вкотре продемонструвала стильний образ, яким замилувала мережу. Зірка постала перед камерою у яскравій сукні, яка чудово підійде для сонячного літнього дня.

Лілія є однією із найпопулярніших жінок в українському шоу-бізнесі. Вона часто показує прихильницям варіанти стильних аутфітів на особистій сторінці в інстаграмі. Зірка знає, як виглядати неперевершено будь-де та будь-коли.

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Образ Лілії Ребрик

Знаменитість позувала у яскравому вбранні. Вона продемонструвала літній look: сукню червоного кольору з квітковим принтом та об'ємними рукавами, під якою була біла комбінація. Зірка доповнила образ білими туфлями-човниками на підборах.

Волосся Лілія зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише два пасма, які ніжно спадали на обличчя. Її вуха прикрашали мінімалістичні сережки-кільця. На обличчі телеведуча зробила ніжний макіяж із рожевою помадою на губах.



Лілія Ребрик в червоній сукні з квітковим принтом / Instagram / @liliia.rebrik



Телеведуча Лілія Ребрик похизувалася стильним образом / Instagram / @liliia.rebrik



Яскравий look Лілії Ребрик / Instagram / @liliia.rebrik

У дописі під фото вона побажала 600-тисячній армії підписників яскравого тижня та запитала у них про плани. У коментарях підписники активно діляться завданнями, які мають виконати протягом цього тижня та висловлюють компліменти Лілії.