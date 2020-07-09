Українська виконавиця Тіна Кароль продовжує демонструвати свої пишні форми під час світських виходів. Днями зірка постала перед камерами у червоній сукні з акцентом на декольте.

Тіна Кароль взяла участь у зйомках програми "Світське життя" та поспілкувалася з Катериною Осадчою. Співачка, як завжди, виглядала неперевершено. Її яскравий образ прихильники показали на фан-сторінці в інстаграмі.

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Тіна є однією із найпривабливіших жінок в українському шоу-бізнесі. Кожен її look – ефектний та стильний. Вона вміє демонструвати елегатні вбрання, які гарно підкреслюють її спокусливу фігуру.

Днями Кароль постала перед камерами у червоній сукні на тонких бретельках, де зробила акцент на глибоке декольте та пишні груди. Доповнила аутфіт стильними червоними босоніжками на підборах. Волосся виконавиця вклала у легкі локони. На обличчі вона зробила сяючий макіяж із акцентом на губах. Особливого шарму образові додавав червоний манікюр, який гармонійно поєднувався із кольором сукні.

Зауважимо, що Тіна полюбляє здійснювати світські виходи у сукнях подібного фасону. Знаменитість часто робить акцент на декольте та підкреслює звабливу і спортивну фігуру. Пропонуємо згадати, схожі сукні, якими Кароль приголомшувала, коли поставала перед публікою.