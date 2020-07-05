Британська модель Демі Роуз не зраджує своєму стилеві під час фотосесій. На кожній світлині вона продовжує хизуватися пікантними формами. Днями зірка позувала у червоному бікіні.

Кадр, як завжди, знаменитість опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі. Саме там вона показує 14-мільйонній аудиторії підписників результати еротичних зйомок.

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На черговій фотографії Демі Роуз зображена у звабливому бікіні червоного кольору. Таке вбрання гарно підкреслило її пишні груди та продемонструвало величезні оголені сідниці. Волосся зірка вклала у легкі локони, які розвівав вітер, а на обличчі зробила легкий макіяж у природних відтінках.

Одна із найвідвертіших моделей сучасності позувала на тлі водойми, вчепившись однією рукою за парус. Вона відвела погляд від камери та млосно дивиться вниз. Такий образ вийшов не лише надзвичайно сексуальним, а й поєднав у собі жіночність та ніжність Роуз.



Демі Роуз у червоному бікіні / Instagram / @demirose