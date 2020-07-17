Популярна українська співачка ,учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва влаштувала запальні танці на подвір'ї власного заміського будинку. Виконавиця сповна насолоджується сонячними літніми днями та хизується звабливими образами.

Надя Дорофєєва є однією із найсексуальніших співачок в українському шоу-бізнесі. Вона неодноразово поставала перед камерами в еротичних образах, обирала спокусливе вбрання для кліпів та концертів. На особистій сторінці в інстаграмі артистка вкотре показала 5-мільйонній аудиторії підписників сексуальний look.

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Look Наді Дорофєєвої

Для запальних танців на території заміського будинку Надя обрала спокусливий червоний купальник в білий горошок. Таке вбрання гарно підкреслило звабливу струнку фігуру виконавиці. Красиві рюші на бюстгальтері привертали увагу до грудей, а високі трусики робили акцент на актуальності, адже вони дуже популярні у цьому сезоні.

Дорофєєва доповнила пляжний аутфіт трендовими окулярами на яскравому ланцюжку. Вуха знаменитості прикрашали великі сережки-кільця. Волосся вона зібрала у високий пучок, залишивши лише два пасма спереду.

Для запального танцю Надя обрала в партнери надувного єдинорога. Він додав ролику позитивного настрою та яскравих фарб.