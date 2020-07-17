У червоному купальнику: Надя Дорофєєва влаштувала запальні танці на власному подвір'ї – відео
Популярна українська співачка ,учасниця дуету "Время и Стекло" Надя Дорофєєва влаштувала запальні танці на подвір'ї власного заміського будинку. Виконавиця сповна насолоджується сонячними літніми днями та хизується звабливими образами.
Надя Дорофєєва є однією із найсексуальніших співачок в українському шоу-бізнесі. Вона неодноразово поставала перед камерами в еротичних образах, обирала спокусливе вбрання для кліпів та концертів. На особистій сторінці в інстаграмі артистка вкотре показала 5-мільйонній аудиторії підписників сексуальний look.
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Look Наді Дорофєєвої
Для запальних танців на території заміського будинку Надя обрала спокусливий червоний купальник в білий горошок. Таке вбрання гарно підкреслило звабливу струнку фігуру виконавиці. Красиві рюші на бюстгальтері привертали увагу до грудей, а високі трусики робили акцент на актуальності, адже вони дуже популярні у цьому сезоні.
Дорофєєва доповнила пляжний аутфіт трендовими окулярами на яскравому ланцюжку. Вуха знаменитості прикрашали великі сережки-кільця. Волосся вона зібрала у високий пучок, залишивши лише два пасма спереду.
Для запального танцю Надя обрала в партнери надувного єдинорога. Він додав ролику позитивного настрою та яскравих фарб.