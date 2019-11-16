Чеський ранок: Леся Нікітюк показала, як розпочинає свій день

Українська телеведуча перебуває у Празі з мамою. Днями разом з примою-балериною Катериною Кухар вона відвідала світський захід від бренду авто Porsche. Після ефектної появи на презентації автомобіля зірка взялася за дегустацію чеської кухні.

Телеведуча здобула народну любов завдяки своїй простоті та дотепності. Леся Нікітюк часто публікує в інстаграмі фото не лише в довершених образах, а й з буденного життя. Саме тому шанувальники часто можуть побачити її без макіяжу та в повсякденному одязі.

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Цього разу зірка показала підписникам свій сніданок у Празі. Вона не стала зраджувати місцевим традиціям і обрала напій, яким Чехія славиться на весь світ, – пиво. Доповнила Леся Нікітюк свій гастрономічний тур колоритною стравою – супом у хлібній тарілці.

Добре утрядло! Я вже п'ю пивадло і їм супадло! Ваша Лесядло. Foto – Мамадло,

– з гумором підписала Леся світлину.

Напередодні Леся Нікітюк провела вечір не менш весело. Разом з мамою вона відвідала один із ресторанів у Празі. Переважна більшість відвідувачів закладу – чоловіки. Їх розважали місцеві музиканти.