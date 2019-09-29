Українське кіно: сумний прогноз експертів на 2020 рік

Українське кіно стає впізнаваним на світовій арені, а наші комедії збирають мільйони гривень у прокаті. Однак їхні зйомки у 2020 році можуть значно скоротитися через відсутність державної підтримки, якщо для них уріжуть фінансування.

Чи достатньо грошей на кіно?

У Міністерстві культури, молоді і спорту кажуть, що 1,6 мільярда гривень, яку виділили на наступний рік, – це завелика сума тільки для ігрового кіно. Кінорежисери ж запевняють, ця сума не видається відразу та тільки тим, хто виграв конкурс .

Варто знати! "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас": перший український військовий екшн про добровольців

"Взагалі, є можливість підписувати контракт протягом трьох років. І зазвичай у цей час іде пошук партнерів, коли вже все решта фінансування підтверджено і можливо відбуваються зйомки. Просто завжди десь протягом року треба підписувати контракт зазвичай. То підписується з Держкіно, коли вже чітко зрозуміло, що є інше фінансування і можна вкластися у ці терміни", – пояснила режисерка Жанна Максименко-Довгич.

Список та трейлери найкращих фільмів, що вийшли та ще вийдуть у 2019 році – читайте на Lifestyle24

Колишній очільник Держкіно Пилип Іллєнко запевняє, що не всі відразу виділені гроші йдуть переможцям конкурсу. Ще треба після цього підписати контракт.

"На практиці фінансування буде значно менше, тому що не всі фільми взагалі запустяться і фінансуватися ці переможці будуть з бюджету цього року і навіть 2025 року. Теоретично якась частка буде профінансована, тому ця сума вона розділиться між роками, – зазначив ексдиректор Держкіно Пилип Іллєнко.



Пилип Іллєнко

Загрози для українського кіно – удар по іміджу України

У Держкіно сказали, якщо пітчинги, тобто конкурси проєктів кіно будуть у підвішеному стані – це вдарить по іміджу України на європейському кіноринку, з продюсерами якого зараз співпрацюють наші режисери та продакшени. Ба більше, переживають, що наступного року в прокат вийде лише вісім фільмів, а не 28, як у 2019 році, а ринок монополізують для "обраних".

Піти шляхом російського кіно, яке розподілило гроші на п'ять компаній, великих, які будуть займатися виробництвом кіно, це може призвести до дуже прикрої помилки. Бо не буде нових дебютів, не буде нових компаній і розширення продюсерського пулу,

– розповів експерт комісії з питань кінематографії Держкіно Андрій Халпахчі.

У комітеті з гуманітарної та інформаційної підтримки, запевняють – кошти розподілено не чесно.

"Там є виконувач обов'язків, вони повинні розглянути питання, зібрати нараду, яка власне визначає перелік цих фільмів, провести або переглянути цей пітчинг – визначити пріоритети. І, власне, в межах можливості бюджету визначити кому і хто зможе працювати цього року, а потім згідно з можливостями проводити і другий пітчинг, і наступні", – додав голова комітету з гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко.



Олександр Ткаченко

Нині відомі кіномитці звернулися з листом до президента України та Міністра культури молоді та спорту, аби законно-проведений конкурс не скасовували, адже на кону репутація і розвиток українського кіно.

Топові українські фільми 2019 року, які варто побачити

• "Заборонений"

Фільм "Заборонений" про долю Василя Стуса – репресованого українського поета та дисидента – було створено за сприяння Держагентства з питань кіно. Рік тому довкола стрічки розгорівся скандал, адже зі сценарію прибрали сцену за участю тодішнього адвоката Стуса – Віктора Медведчука. Нині фільм привернув чималу увагу глядачів.

Дивіться трелер до фільму "Заборонений":

• "Гуцулка Ксеня"

Український фільм-мюзикл режисерки Олени Дем'яненко, в основу якого покладено знамениту оперету Ярослава Барнича. Фільм перенесе глядача до Ворохти, куди наприкінці 30-х років ХХ століття приїжджають українські емігранти з Америки. Вони шукають у Карпатах наречену для юнака. Адже його батько залишив заповіт, за яким Яро отримає у спадок мільйон доларів, якщо одружиться зі свідомою українкою.

Дивіться трейлер до фільму "Гуцулка Ксеня":

• "Крути 1918"

Режисер фільму Олексій Шапарєв стверджує, що його фільм насамперед про любов. Стрічка викликала шалене захоплення серед українців. Екшн відзнятий за реальною історією бою на залізничній станції "Крути" взимку 1918 року між силами УНР (серед яких були київські студенти й гімназисти) та більшовиками. Бій під Крутами обріс багатьма міфами, з яких чимало популярні й донині.

Дивіться трейлер до фільму "Крути 1918":

• "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас"

Перший український повнометражний художній фільм про бої за Іловайськ під час війни на Донбасі, який відверто розповідає про жах "зеленого коридору" – у широкому прокаті.

Дивіться трейлер на фільм "Іловайськ 2014. Батальйон "Донбас":