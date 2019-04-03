Чи був секс між учасницями Spice Girls: Мел Бі спростувала заяву Холлівелл про лесбі-роман

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Джері Холлівел і Мелані Браун
Джері Холлівел і Мелані Браун / www.gettyimages.com

Днями учасниця гурту Spice Girls Мелані Браун (Мел Бі) розповіла, що у неї був інтимний зв'язок з колегою по групі – Джері Холлівелл (Хорнер). Згодом Мел Бі пошкодувала про свої слова і додала, що це була просто забава і Джері не стане заперечувати цього. Однак Хорнер таки не змовчала і спростувала заяву про їхній лесбі-роман.

Представник Джері Холлівел заявив, що заява про інтим між учасницями гурту – неправда, пише People.

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Джері було прикро читати ці чутки. Вона любить Spice Girls і хотіла б, щоб всі знали, що ця інформація неправдива і згубна для її сім'ї. Проте вона з нетерпінням чекає початку туру,
– наголосив представник.

Згодом, як повідомляє видання Daily Mail, Мел Бі розлютилася через спростування Джері. За її словами, Холлівел виставила її "брехухою".

"Вона ніби намагається стерти нашу історію", – йдеться у джерелі.

Зазначимо, що 5 листопада британський жіночий гурт Spice Girls офіційно оголосив про своє возз’єднання після 17 років перерви. Однак тепер невідомо, чи відбудеться запланований тур, що запланований на літо 2019 року, після скандалу між Мелані та Джері.

Джері Холлівел і Мелані Браун
Джері Холлівел і Мелані Браун / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Музика Скандал Spice Girls Секс-скандал
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