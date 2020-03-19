Чи добре ви знаєте творчість Ліни Костенко – тест
19 березня видатній українській письменниці Ліні Костенко виповнюється 90 років. Ми приготували тест, який допоможе зрозуміти, скільки нового ви ще можете відрити для себе у її віршах.
Пройди тест та дізнайся, скільки ще цікавого приховує у собі творчість відомої поетеси-шістдесятниці.
До теми Геніальній поетесі Ліні Костенко – 90 років: добірка цитат, які будуть актуальними завжди
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