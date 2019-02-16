Чи готові YUKO та ANNA MARIA до участі в Євробаченні-2019: ексклюзивні коментарі

Після відмови підписання угоди між MARUV та Національною суспільною телерадіокомпанією України постало питання, хто ж поїде на Євробачення-2019. У коментарі для LifeStyle 24 член правління UA: Суспільне мовлення Олександра Кольцова розповіла, що на головний пісенний конкурс обиратимуть представника з усіх заявлених фіналістів Нацвідбору.

Журналісти LifeStyle 24 намагались зв'язатись з усіма фіналістами відбору Євробачення, але коментарі вдалось отримати лише від представників артистів YUKO та ANNA MARIA. Наразі артисти готові до будь-яких дзвінків з НСТУ, але свої дії в разі перемоги коментувати відмовляються.

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Представник українського дуету YUKO, учасниця якого (Юлія Юріна) є росіянкою і яка у фіналі Нацвідбору заявила про бажання отримати українське громадянство, розповів, що наразі невідомо жодних деталей і вони перебувають у ті й же площині ЗМІ, що й інші фіналісти.

Думаю сьогодні вже буде якась конкретика. Я знаю, що є така історія, що сьогодні протягом дня НСТУ буде зв'язуватись з менеджментом. Чекаємо, і в залежності від обставин вже будемо реагувати. Зараз поки нема прецеденту і нема на що реагувати. Найближчим часом на офіційних сторінках YUKO з'явиться інформація з цього приводу. Думаю буде правильно, якщо ми одразу відповімо на всі питання і розставимо всі крапки над "і",

– розповів менеджер.

Щодо договору, який артист чи артисти повинні підписувати з НСТУ перед головним конкурсом Євробачення, то представник YUKO додала, що "це юридична площина і не може коментувати того, що дует з командою ще не бачили".

Редакції LifeStyle 24 також вдалось додзвонитись до представника жіночого дуету ANNA MARIA, навколо яких спалахнув скандал на інтерв'ю з журналістом Романом Скрипіном.

Ми це питання не піднімали, тому що до нас ніхто не звертався. Для того, щоб відповісти на це питання треба спочатку побачити договір і його вивчити. Тому що раніше ми підписували договіри лише з СТБ на проведення Нацвідбору. А той контракт, звісно ж, відрізняється, ми його не бачили. Я не можу робити жодних прогнозів щодо можливого представництва в Ізраїлі. Як буде якась пропозиція, то ми будемо над нею думати,

– йдеться у заяві представника сестер Анни та Марії Опанасюк.

Додамо, що про призначення нового представника України на конкурсі Євробачення в Ізраїлі стане відомо сьогодні, 26 лютого. За словами члена правління UA: Суспільне мовлення Олександри Кольцової, на участь в конкурсі можуть обрати будь-якого з фіналістів Національного відбору.

Чому виник скандал навколо участі MARUV на Євробаченні-2019 від України?За результатами голосування, у фіналі Нацвідбору на Євробачення-2019 співачка MARUV здобула перемогу. Від глядачів та суддів епатажна артистка отримала 11 балів та повинна була представляти Україну на міжнародному шоу. Але після критики щодо її виступів у Росії та неоднозначної позиції щодо війни на сході України, НСТУ, яка повинна підписати останній договір з представниками України на Євробачення, вирішила не укладати угоду з MARUV. Відтак в мережі вже встигли створити електронну петицію в знак підтримки співачки, а про ситуацію вже висловили як представники Суспільного мовника, так і сама співачка MARUV.