Чи робила Маргарита Паша пластичні операції: зізнання "Міс Україна 2019"

Ім'я 24-річної Маргарити Паші стало відоме всім українцям після того, як дівчина перемогла на конкурсі краси "Міс Україна 2019". Відтоді красуня розпочала виконувати свої обов'язки та не оминула провокативних питань.

Як повідомляє "Сегодня", ефектна харків'янка взяла участь у церемонії нагородження найкращих пластичних хірургів Stella International Beauty Awards. Це вперше Маргарита Паша з'явилась на світському заході у статусі "Міс Україна 2019". Дівчина не тільки привітала переможців, але й знайшла час для спілкування з журналістами.

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Зокрема, Маргарита Паша не оминула питання про пластичні операції. Красуня відверто зізналась, що нічого не змінювала у своїй зовнішності хірургічно та не планує поки цього робити.

Ні, я не робила пластичних операцій і сподіваюся, що найближчі 10 років, можливо, 20, цього не зроблю. Я вже приступила до всіх своїх обов'язків. Тому я тут,

– зізналась Маргарита Паша.

Фінал конкурсу краси "Міс Україна 2019" відбувся 12 вересня у "Палаці Україна". За результатами всіх етапів конкурсу, перемогу здобула студентка з Харківщини Маргарита Паша. Красуня зуміла вибороти перемогу в 23 найвродливіших дівчат з усіх куточків України.

Відомо, що Маргарита Паша навчається у Київському інституті міжнародних відносин. До цього дівчина здобула диплом магістра за фахом "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". Перед конкурсом краси Маргарита Паша зізналась, що прагне в майбутньому створити інтернат для дітей-сиріт.