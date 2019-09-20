Чи співає "ВІА Гра" під фонограму: відверте зізнання ексучасниці гурту Анастасії Кожевнікової

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Анастасія Кожевникова дала інтерв'ю "Слава+": відео
Анастасія Кожевникова дала інтерв'ю "Слава+": відео / Пресслужба

Українська співачка Анастасія Кожевнікова вже понад рік займається сольною кар'єрою. Однак під час інтерв'ю не оминає питань про свою участь у популярному гурті "ВІА Гра", де вона тривалий час була однією із солісток.

Днями Анастасія Кожевнікова стала зірковою гостею програми "СЛАВА+", яке виходить щотижня на YouTube-каналі Люкс ФМ. У відвертому інтерв'ю артистка розкрила подробиці виступів найсексуальнішого гурту країни "ВІА Гра".

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За словами співачки, колектив не співає під фонограму, однак використовує технічні лайфхаки, які допомагають вокалісткам завжди бездоганно виконувати композиції. 

Єдине, що ми робили – це підмішували приспіви. Це нормально, бо вони зазвичай більш динамічні і ми співали їх в дабл, тобто поверх фонограми,
– зізналась Анастасія Кожевнікова.

Артистка переконує, що більшість її закордонних колег використовують такі ж прийоми. Водночас Анастасія Кожевникова підкреслила: у приспівах найчастіше потрібен драйв, тому цей технічний лайфхак допомагає співакам отримати цей ефект. 

"Всі західні артисти так працюють. Вони навіть забирають мікрофон і йдуть танцювати у момент, коли у них фонограма працює", – додала вона. 

Більше про гурт "ВІА Гра", стосунки з чоловіком та вартість сольної кар’єри – у новому випуску "СЛАВА+": дивіться відео

Відомо, що 24 серпня 2018 року Анастасія Кожевнікова оголосила, що йде з гурту "ВІА Гра". Відповідну заяву вона оприлюднила під час свого весілля. Артистка одразу ж взялась заспокоювати своїх прихильників, заявивши, що зі сценою не прощається. Спільно з чоловіком Анастасія Кожевникова розпочала роботу над сольною кар'єрою та вже встигла записати кілька пісень. Водночас у гурті "ВІА Гра" одразу ж знайшли нову вокалістку – 23-річну Уляну Синецьку.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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