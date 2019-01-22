Чи справді повернеться Сара Джесіка Паркер у "Секс і місто": зірка опублікувала нове відео

Знаменита американська актриса Сара Джесіка Паркер кілька днів тому неабияк заінтригувала своїх шанувальників новим відео. На ньому вона приміряла образ всім відомої героїні Керрі Бредшоу із серіалу "Секс і місто", чим спровокувала чутки про повернення стрічки. Але чи справді це так?

Як виявилось, це була всього лиш реклама для алкогольної марки Stella Artois, що неабияк розчарувала фанатів культового серіалу. Побачивши вперше Сару в притаманному Керрі Бредшоу романтичному образі кілька днів тому, користувачі сподівались почути підтвердження чуток про вихід третьої частини фільму "Секс і місто".

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Деякі шанувальники в мережі Instagram навіть обурились, вважаючи такий "трюк" зі зйомкою Сари Джесіки Паркер у Нью-Йорку з музичним супроводом серіалу несправедливим та оманливим.



Сара Джесіки Паркер у рекламі Stella Artois / Instagram / @harpersbazaarukraine

"Перегляд улюбленого персонажа. Коротко і з поворотом. Тому що, завдяки Stella Artois, коли ви змінюєте звичайне, ви можете робити це добре", – йдеться у підписі до відео.

Варто додати, що перші дві частини фільму були випущені через кілька років після 6 сезонів серіалу. Перший фільм – у 2008 році і другий – у 2010.

Нагадаємо, що в першому відеоролику Сара Джесіка Паркер гуляє містом-мільйонником в яскравому образі і наче натякає на продовження довгоочікуваної стрічки: "Моя стара подруга. Вона ненадовго повертається. Партнерство з великим брендом і підтримка справи, про яку ми всі піклуємося. Далі – більше". Хоч в кінці ролику з'явився надпис #PourItForward, який відноситься до благодійної компанії Water.org, читачі все ж хотіли вірити, що відео пов'язане з виходом фільму.