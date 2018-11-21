Чи вигідно купляти одяг у Чорну п’ятницю? Секрети шопінг-експерта

Уже через кілька днів, у ніч з 23 на 24 листопада, весь світ полюватиме за знижками на одяг, взуття, аксесуари, побутову техніку й ґаджети. Все тому, що опівночі стартує найбільший розпродаж року – Чорна п’ятниця, яка обіцяє "мисливцям" за низькими цінами можливість придбати товар на 70-90% дешевше від його попередньої вартості.

Винятком не стала й Україна, – в нас таку акцію під назвою Чорна п'ятниця влаштовують вп’яте. Проте наскільки реальними є запаморочливі знижки, зокрема на одяг, який найчастіше купують під час Black Friday? Що саме магазини намагаються продати впродовж цієї ночі та кількох наступних днів? І як покупцеві підготуватися до розпродажу, аби не купити браковане й непотрібне вбрання? Про це LifeStyle 24 розпитав у шопер-консультантки Христини Яковів.

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"Реальна знижка в Україні під час Чорної п’ятниці – 30-40%. Більша буває у грудні"

Якщо Чорна п’ятниця – поширена і, здебільшого, вдала практика для закордону, то в Україні така акція, як вважає шопер-консультантка, є лише приманкою для покупців. За її словами, знижки на одяг до 70-90% існують в США, звідки бере початок традиція, а також у Канаді й Великобританії.



Чорна п’ятниця: секрети вдалого шопінгу /Фото Prudence Earl на Unsplash

В Україні вони становлять 30-40%, не більше. Така цифра і любителя дешевого вбрання здатна в магазин затягнути, і продавцям дає можливість заробити. А в грудні, особливо перед святами, мас-маркетингові бренди із 40% ще знижують вартість свого товару до 70%-90%. Це вони роблять, аби швидше продати, наприклад, демісезонні пальто чи пару взуття, яке везти назад їм не вигідно, а також вивільняють полички для нових колекцій,

– каже Христина Яковів.

"Визнані бренди не дозволять собі тиждень-два перед розпродажем підвищувати ціну на одяг"

Також консультантка пояснює тенденцію магазинів тиждень-два перед розпродажем підвищувати ціну в декілька разів, а під час Black Friday – різко її знижувати: "Останні кілька років це поширено, здебільшого, серед дрібних мереж, що не мають власних сайтів, за якими ніхто не стежить. Знижки визнаних брендів ми можемо моніторити на їхніх же сторінках у мережі або сайтах. Вони цінують свою репутацію і стараються не обманювати клієнтів зростанням та зниженням цін. Скажу більше, що вони вже знизили вартість на деякі речі в колекціях".

"І в Чорну п’ятницю до магазину треба йти зі списком"

Щоби Чорна п’ятниця не стала для вас розчаруванням, до неї варто підготуватися. Христина Яковів радить, передовсім, скласти список необхідного вбрання: "Для цього проаналізуйте свій гардероб: гляньте, що ви носите часто, а які речі в шафі залежуються. Можете прочитати про модні тренди, тобто, чи буде актуальний, наприклад, леопардовий принт і які речі з ним слід комбінувати. Можливо, на ваших вішаках не вистачає так званого базового одягу (чорний, темно-синій, червоний, бежевий кольори, – LifeStyle 24). І після того, як ви написали перелік необхідних речей, відправляйтесь в магазин. Однак не з думкою, що маєте все придбати саме в ніч Чорної п’ятниці".



Чорна п’ятниця: секрети вдалого шопінгу / Фото Tirachard Kumtanom на Pexels

Також шопер-консультантка переконана: якщо у листопаді в магазинах ще є літній чи весняний одяг, який вам необхідний, то саме в цей час його можуть продавати за привабливою ціною.

А ще не бійтесь перед Black Friday написати магазинам щодо знижок або підійти і спитати, на скільки орієнтовно вони спустять ціну. Звісно, якщо самі про це знають,

– додає Христина Яковів.

"Головне – брати чеки й не відривати етикетки"

Буває і таке, що покупець, сам того не контролюючи, на мить забуває і про список, який склав до цього, і про те, чи потрібен йому цей чи інший одяг взагалі. Відтак купує все, що потрапить під руку: кофтинку, більшу на розмір-два, сорочку із замурзаним комірцем, куртку із принтом, який вже не в моді, але тішить ціна...

Христина Яковів має поради й на такий випадок: "Після того, як притягнете додому десяток торбинок зі щойно купленим вбранням, не розпаковуйте їх, ліпше відпочиньте або ляжте спати. А вже зранку, на свіжу голову, переміряйте все, що придбали під час Чорної п’ятниці й побачите: з чим поєднується та чи інша річ або ні, чи немає на ній, припустимо, дірки чи залишків тонального крему. На тому вбранні, яке вам не підійшло, залиште етикетки, щоб упродовж 14 днів повернути його в магазин", – переконує вона.

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А якими секретами вигідних закупів одягу під час Чорної П’ятниці можете поділитися ви? Пишіть у коментарях.