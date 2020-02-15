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Чи згідні ви з результатами другого півфіналу Нацвідбору Євробачення-2020: опитування

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Другий півфінал Нацвідбору Євробачення-2020: опитування щодо результатів / Instagram / @eurovision.ua

15 лютого в Києві відбувся довгоочікуваний прямий ефір Національного відбору Євробачення-2020. Під час другого півфіналу визначились імена всіх фіналістів проєкту, які вже 22 лютого поборються за можливість представити державу на міжнародному конкурсу. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись у читачів, чи згідні ви з результатами двох випусків проєкту.

Талановиті та не відомі широкому загалу вокалісти презентували свої пісні на Національному відборі Євробачення-2020. З 16 претендентів судді та глядачі обрали тих, хто, на їхню думку, може гідно представити Україну на престижному шоу. Зокрема, у фінал проєкту потрапили Jerry Heil, KRUTЬ, Gо_A, KHAYAT, TVORCHI та David Axelrod.

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Всі фіналісти Нацвідбору показали ефектні постановки та отримали поради від зіркових суддів – Тіни Кароль, Андрія Данилка та Віталія Дроздова. Всього за тиждень артисти знов вийдуть на сцену Нацвідбору, щоб вибороти перемогу та продовжити свою участь в Євробаченні-2020 в Роттердамі. 

Після трансляції Національного відбору 15 лютого журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, як ставляться читачі до результатів другого півфіналу.

 

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Євробачення 2020 Опитування 24 LifeStyle
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