Чи згідні ви з результатами фіналу "Танці з зірками 2018"? Опитування

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"Танці з зірками 2018": опитування
"Танці з зірками 2018": опитування / 24 Канал

У неділю, 25 листопада, Україна дізналась імена переможців популярного шоу "Танці з зірками 2018". Ними стали Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.

Упродовж 14 тижнів всі пари натхненно готувались до кожного випуску шоу "Танці з зірками 2018". Ефектні постановки та запальні танці допомагали глядачам і суддям визначити, хто зійдеться у фінальному протистоянні на паркеті. Леся Нікітюк та Максим Єжов, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Ілона Гвоздьова та Ігор Ласточкін стали претендентами на головний кубок проекту. 

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Однак, за результатами голосування експертного журі та глядачів, перемогу здобули Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, чи згідні ви з таким результатом шоу "Танці з зірками 2018".

 

 

Теги: Новини України LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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