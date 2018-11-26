Чи згідні ви з результатами фіналу "Танці з зірками 2018"? Опитування
У неділю, 25 листопада, Україна дізналась імена переможців популярного шоу "Танці з зірками 2018". Ними стали Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.
Упродовж 14 тижнів всі пари натхненно готувались до кожного випуску шоу "Танці з зірками 2018". Ефектні постановки та запальні танці допомагали глядачам і суддям визначити, хто зійдеться у фінальному протистоянні на паркеті. Леся Нікітюк та Максим Єжов, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Ілона Гвоздьова та Ігор Ласточкін стали претендентами на головний кубок проекту.
Читайте також: "Танці з зірками 2018" 14 випуск: грандіозний фінал шоу
Однак, за результатами голосування експертного журі та глядачів, перемогу здобули Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, чи згідні ви з таким результатом шоу "Танці з зірками 2018".
Вибір редакції
-
"Танці з зірками 2018" 14 випуск: Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова перемогли у фіналі шоусьогодні , 00:23
-
Хто з українських зірок поїхав за нагородою до Москви: скандальні деталі25 листопада , 18:54
-
Фінал шоу "Танці з зірками 2018": як учасники готуються до грандіозного випуску – фото25 листопада , 17:29