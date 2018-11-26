Чи згідні ви з результатами фіналу "Танці з зірками 2018"? Опитування

У неділю, 25 листопада, Україна дізналась імена переможців популярного шоу "Танці з зірками 2018". Ними стали Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова.

Упродовж 14 тижнів всі пари натхненно готувались до кожного випуску шоу "Танці з зірками 2018". Ефектні постановки та запальні танці допомагали глядачам і суддям визначити, хто зійдеться у фінальному протистоянні на паркеті. Леся Нікітюк та Максим Єжов, Іраклі Макацарія та Яна Заєць, Ілона Гвоздьова та Ігор Ласточкін стали претендентами на головний кубок проекту.

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Однак, за результатами голосування експертного журі та глядачів, перемогу здобули Ігор Ласточкін та Ілона Гвоздьова. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, чи згідні ви з таким результатом шоу "Танці з зірками 2018".