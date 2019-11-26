Чи згідні ви з результатами фіналу "Танців з зірками 2019": опитування

У неділю, 24 листопада, в Україні відбувся останній випуск розважального шоу "Танці з зірками 2019". За результатами голосування експертів та глядачів, перемогу здобули Ксенія Мішина та Євген Кот. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, чи погоджуєтесь ви з таким завершенням шоу.

Від серпня 2019 року українські глядачі із захватом спостерігали, як 14 зірок виходили на паркет із новими постановками. До фіналу "Танців з зірками 2019" дійшли всього три пари, які з легкістю можна назвати найтехнічнішими. За головний кубок змагались Анна Різатдінова та Олександр Прохоров, Вікторія Булітко та Дмитро Дікусар, Ксенія Мішина та Євген Кот. Усі учасники заслуговували бути переможцями, про що неодноразово наголошували зіркові судді.

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Однак в результаті всіх етапів фіналу золотистий кубок здобули Ксенія Мішина та Євген Кот. Ви погоджуєтесь з такими результатами голосування?