Чи згідні Ви з результатами півфіналу шоу "Голос країни 9 сезон"? Опитування

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Голос країни 9 сезон: опитування
Голос країни 9 сезон: опитування / www.rbc.ua

У неділю, 14 квітня, в Україні відгримів півфінал розважального шоу "Голос країни 9 сезон". Всього 4 талановиті вокалісти зуміли вибороти для себе шанс стати фіналістами проекту. У завершальному випуску за головну перемогу поборються Оксана Муха, Карина Арсентьєва, Андрій Хайят та Вікторія Олійник.

У грандіозному півфіналі шоу "Голос країни 9 сезон", за можливість стати переможцем шоу поборолись Андрій Хайят та Девід Аксельрод (команда Тіни Кароль), Вікторія Олійник та Андрій Карпов (команда Монатіка), Вікторія Ягич і Карина Арсентьєва (команда Потапа), Оксана Муха і Рафі Хейтам (команда Дана Балана). Усі вокалісти презентували ефектні постановки, які вразили глядачів.

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Однак, за результатами голосування глядачів та зіркових тренерів, у фінал шоу пройшли всього 4 учасників. Зокрема, Оксана Муха, Карина Арсентьєва, Вікторія Олійник та Андрій Хайят. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись у читачів, чи погоджуєтесь ви з такими результатами. 

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голос країни 9 сезон дивитись онлайн Опитування 24
Джерело: LifeStyle 24
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