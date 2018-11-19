Чи згідні ви з результатами півфіналу шоу "Танці з зірками 2018"? Опитування

18 листопада в Україні відбувся півфінал популярного шоу "Танці з зірками 2018". Чотири пари показали ефектні постановки та довели, що вони гідні головного кубка проекту.

Зіркові судді віддали найменшу кількість голосів Лесі Нікітюк та Максиму Єжову. Проте армія прихильників телеведучої вкотре врятувала її від виходу з проекту. Відтак "Богиня ламінату" та її партнер стали фіналістами "Танців з зірками 2018".

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За результатами голосування, одна пара все ж покинула проект за крок до перемоги. Ними стали Павло Вишняков та Юлія Сахневич. Журналісти LifeStyle 24 вирішили поцікавитись, чи згідні ви з такими результатами.