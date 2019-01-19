Чікаго в країні чудес: Кім Кардашян влаштувала тематичну вечірку з нагоди дня народження доньки

Наймолодшій доньці світової знаменитості Кім Кардашян виповнився один рік минулих вихідних. З нагоди першого дня народження Чікаго, зіркова мама влаштувала розкішну вечірку в стилі казки "Аліса в країні чудес".

Розкішна вечірка з нагоди першого дня народження доньки Кім Кардашян і Каньє Веста відбулася в їхньому особняку в Хідден-Хіллс, що в Каліфорнії.

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Над святом, як завжди, працювали найкращі декоратори, а торт для іменинниці пекли талановиті кондитери. Кількаповерховий десерт та інші солодощі також відповідали тематиці вечірки. Печиво на столах було з малюнками гральних карт, годинників та інших деталей.

Вхід на територію, де відбувалося дійство, декоратори зробили у вигляді отвору під ключ, створеного з зелені та червоних троянд.

На вечірку 1-річної доньки Кім Кардашян були запрошені їхні близькі, серед яких Хлої Кардашян, Кортні Кардашян, Джон Ледженд з дружиною Кріс Тайген і дітьми та багато інших. Звичайно, свято не відбулося без аніматора у образі Аліси, Капелюшника, Червоної Королеви та інших героїв з казки.