Чилійський скульптор показав Маска і Безоса в образах античних полководців: фото

Чилійський митець Себастіан Ерразуріс створює скульптури в античному стилі. Проте його героями є не римські полководці чи імператори, а сучасні ІТ-фахівці та стартапери.

Так, у серії робіт під назвою "Початок кінця" найбагатша людина світу – засновник Amazon Джеф Безос – постав перед нами зі списом на коні, засновник Space X та Tesla Ілон Маск перетворився на пораненого янгола, а глава Facebook Марк Цукерберг зображений як бюст Цезаря із написом "Новий опіум", пише Inspire.

Читайте також: Українські студенти надали класичним творам сучасних відтінків: кумедні постери

Співзасновник Google Сергій Брін став імператором в Google Glass, а засновник Apple Стів Джобс, за задумом скульптура, – пророком у джинсах, гольфі та кросівках зі смартфоном у руках.

Виставка Себастіана Ерразуріса "Новий опіум"

Ерразуріс пояснив задум своїх скульптур тим, що хотів провести аналогію між падінням Римської імперії та сучасним цифровим світом. На думку митця, останній теж зазнає поразки. Для нього кожен образ – це соціальний коментар.

Виставку можна відвідати з 1 по 24 травня у креативному просторі Elizabeth Collective у Нью-Йорку.