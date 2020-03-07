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Чим дивують своїх дружин на 8 березня Сергій Бабкін, Монатік, Павло Зібров та Дзідзьо

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Сергій та Сніжана Бабкіни / Instagram / @babkin_official

8 березня – це день, якого чекають усі жінки. Подарунки, приємні слова, романтичні вчинки – таким його уявляє більшість дівчат. Проте чоловіки бачать його зовсім по-іншому. Для них 8 березня – це справжнє випробування. Зіркові чоловіки Бабкін, Монатік, Зібров та Дзідзьо розповіли, як вітають своїх коханих з цим чудовим днем.

Деякі артисти зізнаються, що ніколи не вгадували з подарунком для дружини. Але є й ті, хто виявився справжніми романтиками. У програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" знамениті чоловіки розповіли, яким 8 березня є для них та як дивують дружин у це свято.

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Відомий український співак Павло Зібров зізнався, що ніколи не вгадував з подарунком коханій Марині. Проте жінка сама виправила цю ситуацію.

Коли їй було тридцять років, я подарував парфуми для жінок за шістдесят. На ті часи їх було дуже важко знайти, тому Марина сказала: "Павлусю, подаруй краще американського дядька, що намальований на зеленому папірці, а я сама собі щось виберу",
– розповів артист.

Народний улюбленець Дзідзьо також потрапив у халепу на 8 березня. Виконавець якраз поїхав тоді до Польщі і пообіцяв привезти презент.

Це була не дуже хороша ідея. Я нічого не купив тому, що були вихідні, але сказав, що купив. В понеділок зранку я повернувся і перед тим, як іти в гості, зайшов в магазин і придбав подарунок. Тоді відірвав етикетку і сказав, що він з Польщі. Светр та людина носить досі,
– поділився Дзідзьо.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений NadiyaDzidzio (@dzidziomuse)

Одним із найбільш романтичних чоловіків в українському шоу-бізнесі є Сергій Бабкін. Артист вважає, що найкращий подарунок – це ніжний вчинок для коханої.

Я приїжджаю додому і розкидаю там багато пелюсток троянд. Сніжана прокидається, коли навколо вже краса,
– зізнався Сергій.

Монатік порадив робити сюрпризи не лише з нагоди якоїсь конкретної дати.

8 березня – це традиція в нашій сім’ї. Але я більше люблю робити несподівані подарунки,
– розповів співак.

 

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Автор: Христина Кобак
Теги: Новини LifeStyle Дзідзьо Сергій Бабкін Монатік 8 березня Зіркові романи LifeStyle
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