Чим дивують своїх дружин на 8 березня Сергій Бабкін, Монатік, Павло Зібров та Дзідзьо

8 березня – це день, якого чекають усі жінки. Подарунки, приємні слова, романтичні вчинки – таким його уявляє більшість дівчат. Проте чоловіки бачать його зовсім по-іншому. Для них 8 березня – це справжнє випробування. Зіркові чоловіки Бабкін, Монатік, Зібров та Дзідзьо розповіли, як вітають своїх коханих з цим чудовим днем.

Деякі артисти зізнаються, що ніколи не вгадували з подарунком для дружини. Але є й ті, хто виявився справжніми романтиками. У програмі "Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" знамениті чоловіки розповіли, яким 8 березня є для них та як дивують дружин у це свято.

Читайте також: Зі святом 8 березня: що побажати дружині, мамі, сестрі і бабусі

Відомий український співак Павло Зібров зізнався, що ніколи не вгадував з подарунком коханій Марині. Проте жінка сама виправила цю ситуацію.

Коли їй було тридцять років, я подарував парфуми для жінок за шістдесят. На ті часи їх було дуже важко знайти, тому Марина сказала: "Павлусю, подаруй краще американського дядька, що намальований на зеленому папірці, а я сама собі щось виберу",

– розповів артист.

Народний улюбленець Дзідзьо також потрапив у халепу на 8 березня. Виконавець якраз поїхав тоді до Польщі і пообіцяв привезти презент.

Це була не дуже хороша ідея. Я нічого не купив тому, що були вихідні, але сказав, що купив. В понеділок зранку я повернувся і перед тим, як іти в гості, зайшов в магазин і придбав подарунок. Тоді відірвав етикетку і сказав, що він з Польщі. Светр та людина носить досі,

– поділився Дзідзьо.

Одним із найбільш романтичних чоловіків в українському шоу-бізнесі є Сергій Бабкін. Артист вважає, що найкращий подарунок – це ніжний вчинок для коханої.

Я приїжджаю додому і розкидаю там багато пелюсток троянд. Сніжана прокидається, коли навколо вже краса,

– зізнався Сергій.

Монатік порадив робити сюрпризи не лише з нагоди якоїсь конкретної дати.

8 березня – це традиція в нашій сім’ї. Але я більше люблю робити несподівані подарунки,

– розповів співак.