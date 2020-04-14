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Чим Надя Дорофєєва займається на карантині: відверта відповідь співачки

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Надя Дорофеєва розповіла про карантинні будні / Instagram / @nadyadorofeeva

Популярна співачка Надя Дорофєєва, як і всі українці, з 12 березня перебуває на карантині. Артистка зізналась, що місяць не покидала свій будинок та знайшла у таких умовах чимало переваг.

Надя Дорофєєва зізналась, що звикла до самоізоляції та не відчуває дискомфорту вдома. Співачка зробила режим звичайних робочих буднів, відтак поєднує справи з відпочинком та корисним хобі. Зокрема, Надя Дорофєєва займається спортом і активно вивчає англійську. 

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"Місяць карантину. Я жодного разу не виходила з дому. І знаєте що – я звикла. У мене повне відчуття робочих днів, тільки з різницею в тому, що тепер все режимно, а в неділю – вихідний, раніше вихідних у мене не було. Тепер моя робота має інший вигляд: 3 рази в тиждень спорт, 3 рази в тиждень англійська і багато різних зйомок в домашніх умовах!" – поділилась Надя Дорофєєва. 

Окрім цього, артистка виконує звичайні побутові справи – готує їжу, миє посуд, від чого не в захваті, та прибирає. Не забуває Надя Дорофєєва і про творчість: артистка пише пісні і наповнює блоги для прихильників. 

"А ще творчість – поспівати, пописати, надихнутися, інстаграм, тік-ток, фейсбук, зняти влог на ютуб-канал, прямі ефіри там різні, робочі дзвінки в Zoom. Дзвінок з друзями і мамою. І ще серіали, фільм один, інший. Ось і вечір, і ти як би нічого не зробив", – додала вона.

До відвертого допису Надя Дорофєєва додала фото, зроблене на подвір'ї біля басейну. Співачка зазначила, що відпочивати добре, але це трішки втомлює. Тому, як і весь світ, вона очікує на закінчення карантину. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений nadyadorofeeva (@nadyadorofeeva)

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Карантин в Україні 2020 Надя Дорофєєва
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