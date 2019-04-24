Чим унікальний Білий храм у Таїланді: краса, яка зачаровує

Буддистський храм Ван Ронг Кхун у Чіанграї (Таїланд), який частіше називають Білим храмом, вражає своєю пишністю та фантазійністю. Споруда повністю виконана у білому кольорі та оздоблена тисячами шматків скла із дзеркальними поверхнями.

Будівництво храму триває з 1997 року й до сьогодні. У 2014 році його пошкодив землетрус, проте споруду змогли відновити у первісному вигляді. Всього планують звести дев’ять будівель в одному комплексі.

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Буддистський храм Ван Ронг Кхун називають Білим храмом

За задумом таїландського митця Чалермчаю Косітпіпат, якого називають тайським Сальвадором Далі", білий колір храму символізує чистоту Будди, а безпосередньо будівля – символ нірвани, яка доступна лише через страждання. Саме тому під мостом встановлені скульптури мучеників.



Будівництво Білого храму триває до сьогодні

Косітпіпат – художник. Він 20 років продавав свої картини, аби відкласти отримані гроші на будівництво величного Ван Ронг Кхуна. У ньому ченці не проживають, проте будівництво було схвалене Буддийською Санггою Таїланду.



Білий колір храму символізує чистоту Будди

Аби на території комплексу дістатись до символічного "Раю", потрібно пройти через ворота "Пекла" по стежці страждань і сумнівів, де з обох боків стежки тягнуться руки грішників.



Біля входу до храму встановлені скульптури мучеників, адже саме через страждання можна досягти нірвани

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