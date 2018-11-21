Чим вражає експозиція Zaha Hadid Gallery, що відкрилась у Нью-Йорку

У Нью-Йорку відкрилась тимчасова виставка Zaha Hadid Gallery, у якій представлені архіви проектів знаменитої архітекторки та її бюро.

Основою експозиції стали дослідження бюро Zaha Hadid Architects. У них опрацьовані архіви проектів великої архітекторки впродовж останніх 40 років.

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Тимчасову виставку розмістили у невеликому просторі на площі всього 186 метрів квадратних у комплексі 520 West 28th Street, який торік відкрили за проектом Zaha Hadid Architects, пише Dezeen.



Виставка робіт Захи Хадід триває у Нью-Йорку



Макети робіт бюро Zaha Hadid представлені на виставці у Нью-Йорку

На виставці представлені точні копії будівель, спроектованих архітекторкою та її командою, а доповнюють роботи швейцарського фотографа Елен Біне, яка працювала з Хадід понад 20 років.



На виставці Zaha Hadid Gallery також представлені фотографії Елен Біне

Центральне місце у виставці займає модель будівлі 520 West 28th Street, також відомої як Zaha Hadid Building, на двох нижніх поверхах якої й розташована експозиція.



Макет будівлі 520 West 28th Street, у якій розташована експозиція

На ній також можна побачити предмети інтер'єру від бюро Захи Хадід.Зокрема, різнокольоровий килим Striation із коллекції RE/Form, на дизайн якого надихнули архітектурні проекти Хадід.

Можна також посидіти у кріслі із мармуру та вуглецевого волокна, яке є інтерпретацією культової моделі крісла CH07 данського дизайнера Ханса Вегнера.



Килим і крісло від Zaha Hadid Design на виставці у Нью-Йорку

Експозиція доступна до кінця грудня за адресою 514 West 28th Street, New York.

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