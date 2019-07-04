Чим вражає середньовічний замок у Франції, де було весілля Софі Тернер: фото зсередини

Акторка Софі Тернер, більш відома за роллю Санси Старк у "Грі престолів", та музикант Джо Джонас вдруге зіграли розкішне весілля. Цього разу церемонія відбувалась у середньовічному замку у французькому Провансі.

Друге весілля знаменитостей відбувалось у тісному колі рідних та близьких. Їх попросили не публікувати у соцмережах жодних фото з церемонії. У мережі можна було натрапити лише на ті, що папараці знімали крадькома з дуже несподіваних ракурсів.

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Перше фото з весілля сама Софі Тернер опублікувала у своєму Instagram лише 4 липня.

Що відомо про замок, де відбувалась церемонія?

Старовинний замок Шато де Турро (Le Château de Tourreau) розташований неподалік від міста Авіньйон у французькому Провансі. Він був збудований ще у 18 столітті. Замок є популярним місцем для проведення весільних церемоній.

Інтер'єр прикрашений прованськими меблями та творами мистецтва, золотими дзеркалами і люстрами.



Інтер'єр замку Шато де Турро у Провансі / Фото: airbnb.com

На території площею 17 акрів є мальовничий внутрішній двір з фонтаном, сад і басейн з обідньою зоною. Тут є навіть власна каплиця.



На території замку є власна каплиця / Фото: airbnb.com

Хоч будівля була збудована кілька століть тому, до послуг заможних гостей усі вигоди цивілізації: сучасний кінотеатр, вертолітний майданчик, тенісні корти тощо.

Замок може вмістити до 14 гостей, але якщо ви орендуєте ще прилеглий фермерський будинок з п'ятьма спальнями, то понад 30.

Він доступний для оренди на Airbnb. За ніч доведеться заплатити 5 352 доларів США (майже 140 тисяч гривень).

Екстер'єр та інтер'єр замку Шато де Турро у Франції: дивіться фото

До слова, нещодавно Airbnb запустив сервіс оренди елітного житла Airbnb Luxe, де, крім замків, можна орендувати розкішні вілли, маєтки і навіть острів у Тихому океані.