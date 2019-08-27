Чим запам'ятається MTV Video Music Awards 2019: ефектні фото з червоної доріжки

12 Читать новость на русском
MTV Video Music Awards 2019: червона доріжка
MTV Video Music Awards 2019: червона доріжка / LifeStyle 24

У США відбулось довгоочікуване вручення премій MTV Video Music Awards 2019. Серед номінантів – найвідоміші американські зірки, які приголомшили всіх журналістів ефектними образами. Чим запам'ятається музична подія – дивіться у фотопідбірці LifeStyle 24.

Червона доріжка у Нью-Джерсі прикувала увагу всіх журналістів. Перед камерами постали одні з найуспішніших співачок сучасності, зокрема, Тейлор Свіфт, Cardi B, Майлі Сайрус та Каміла Кобелло, які обрали для церемонії ефектні та дещо пікантні вбрання. 

Читайте також: MTV Video Music Awards 2019: хто із зірок став переможцем музичної премії

Особливу увагу привернув і вихід Хайді Клум на MTV Video Music Awards 2019. Супермодель показала приголомшливу фігуру та засмагу після відпочинку та весілля в Італії. Перед камерами вона постала у міні-сукні від бренду Nedret Tacirogludress. Не менш ефектною була й модель Адріана Ліма, яка красувалась на заході у приталеній напівпрозорій сукні. А от Тейлор Свіфт надала перевагу яскравому піджаку та боді, які ефектно виділялись з-поміж інших образів. 

Тож якими образами запам'ятається церемонія MTV Video Music Awards 2019 та червона доріжка після шоу – дивіться у фотопідбірці. 

Тейлор Свіфт
Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images

Хайді Клум
Хайді Клум / Фото: Getty Images

Адріана Ліма
Адріана Ліма / Фото: Getty Images

Брати Джонаси
Брати Джонаси ​/ Фото: Instagram / @joejonas

Сестри Хадід – Белла і Джіджі
Сестри Хадід – Белла і Джіджі / Фото: Getty Images


Гейлі Стайнфільд / Фото: Getty Images


Бібі Рекса / Фото: Getty Images

Шон Мендес
Шон Мендес / Фото: Getty Images


Каміла Кобелло / Фото: Getty Images


Cardi B / Getty Images

Співачка Rosalia отримала дві нагороди
Співачка Rosalia  / Фото: Getty Images

blog_ava
Коли святкують Спаса 2019: Медовий, Яблучний і Горіховий
сьогодні
23030
Теги: LifeStyle Стиль і мода Нагороди Хайді Клум Cardi B Белла Хадід Джіджі Хадід
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чим запам'ятається MTV Video Music Awards 2019: ефектні фото з червоної доріжки
сьогодні 14:10 Чим запам'ятається MTV Video Music Awards 2019: ефектні фото з червоної доріжки
12
Невідома Туреччина: 10 місць, які варто побачити
сьогодні 13:20 Невідома Туреччина: 10 місць, які варто побачити
2246
Джамалі 36: правила життя і найкращі цитати
сьогодні 10:23 Джамалі 36: правила життя і найкращі цитати
Настя Сукач 2940
Сонцесяйна Клаудія Шиффер: історія однієї з зірок моделінгу 90-х
25 серпня 12:22 Сонцесяйна Клаудія Шиффер: історія однієї з зірок моделінгу 90-х
Юлія Девда 1398
Блейк Лайвлі – 32: найрозкішніші вбрання акторки, які ви захочете повторити
25 серпня 09:35 Блейк Лайвлі – 32: найрозкішніші вбрання акторки, які ви захочете повторити
Юлія Турелик 1449
Новини
Більше новин
Залиште відгук