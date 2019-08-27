Чим запам'ятається MTV Video Music Awards 2019: ефектні фото з червоної доріжки
У США відбулось довгоочікуване вручення премій MTV Video Music Awards 2019. Серед номінантів – найвідоміші американські зірки, які приголомшили всіх журналістів ефектними образами. Чим запам'ятається музична подія – дивіться у фотопідбірці LifeStyle 24.
Червона доріжка у Нью-Джерсі прикувала увагу всіх журналістів. Перед камерами постали одні з найуспішніших співачок сучасності, зокрема, Тейлор Свіфт, Cardi B, Майлі Сайрус та Каміла Кобелло, які обрали для церемонії ефектні та дещо пікантні вбрання.
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Особливу увагу привернув і вихід Хайді Клум на MTV Video Music Awards 2019. Супермодель показала приголомшливу фігуру та засмагу після відпочинку та весілля в Італії. Перед камерами вона постала у міні-сукні від бренду Nedret Tacirogludress. Не менш ефектною була й модель Адріана Ліма, яка красувалась на заході у приталеній напівпрозорій сукні. А от Тейлор Свіфт надала перевагу яскравому піджаку та боді, які ефектно виділялись з-поміж інших образів.
Тож якими образами запам'ятається церемонія MTV Video Music Awards 2019 та червона доріжка після шоу – дивіться у фотопідбірці.
Тейлор Свіфт / Фото: Getty Images
Хайді Клум / Фото: Getty Images
Адріана Ліма / Фото: Getty Images
Брати Джонаси / Фото: Instagram / @joejonas
Сестри Хадід – Белла і Джіджі / Фото: Getty Images
Гейлі Стайнфільд / Фото: Getty Images
Бібі Рекса / Фото: Getty Images
Шон Мендес / Фото: Getty Images
Каміла Кобелло / Фото: Getty Images
Cardi B / Getty Images
Співачка Rosalia / Фото: Getty Images