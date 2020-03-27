Чим зайнятись на карантині: приклад співачки Alyosha

Українська співачка Alyosha також вирішила дати пораду прихильникам як не втрачати оптимізму під час карантину. Вона розповіла список справ, які виконує зі своїм чоловіком Тарасом Тополею та їхніми синами.

Як відомо, карантин в Україні продовжили до 24 квітня, тому чимало подружніх пар, які опинились на самоізоляції в помешканні, дещо запанікували. На допомогу їм приходять психологи та артисти, які радять, чим можна займатись у вільний час. Так, на власному прикладі дала поради співачка Alyosha.

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Що робити під час карантину: поради Alyosha

► Дивимося з Тарасом фільми. У нас є цілий список, який ми склали останнім часом. Коли нам радили фільм, ми просто записували назву і відкладали перегляд на "вільний час". Зараз у списку – майже 50 назв і ми врешті почали з ними знайомитись.

► Читаємо з Романом і Марком. Роман наш маленький Ейнштейн, він любить все, що стосується науки. А Марк любить слухати. Тому вдома в нас часто відбуваються далеко недитячі дискусії!

► Разом готуємо вечері. Немає нічого більш приємного і скаженого за це. Вечері – це наша велика пригода, результат якої щоразу дивує.