Чим жила легендарна "Срібна фабрика" Енді Воргола: фото

"Срібна фабрика" короля поп-арту Енді Воргола проіснувала всього п'ять років – з 1964 по 1968-й. Проте за цей час встигла стати гарячою точкою нью-йоркської богеми.

Там Воргол разом з іншими творив мистецтво. Місцина це була доволі незвичайна та за сучасними мірками навіть гіпстерська. В одній кімнаті одночасно могли знімати фільми, виготовляти шовкодруки, голяка кататись на роликах, вживати наркотики та спати.

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Енді Воргол

Срібною фабрику зробив фотограф Біллі Нейм, який свого часу був хлопцем Воргола. Він обтягнув стіни фольгою. А те, що у неї загортатись не хотіло, залив срібною фарбою-аерозолем. Так, весь четвертий поверх п'ятиповерхового складу, який спочатку винаймав митець, перетворився на рай для нарцисів – все довкола нагадувало суцільне дзеркало.



Гості "Срібної фабрики"



Енді Воргол

Життя "Срібної фабрики" вдалось задокументувати Нету Фінкельштейну. Мистецьке закулісся він фотографував з 1964 по 1967 роки. На його знімках – Воргол та його натхненники та музи.



Ед Седжвік – муза Воргола



Ед Седжвік – муза Воргола



Боб Ділан на "Срібній фабриці"

Пригадуючи ті часи, Фінкельштейн говорить, що тоді це були "просто люди, а не продукти; молоді художники, а не знаменитості".



Енді Воргол

Фотограф зібрав свої світлини у проект "На орбіті Воргола та поза нею". Виставку можна відвідати у лондонській галереї Proud Central до 9 червня.



Енді Воргол

Всі фото – Nat Finkelstein