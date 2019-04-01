Чиста краса: Белла Хадід прикрасила першу обкладинку грецького Vogue
Супермодель Белла Хадід знялася для обкладинки першого випуску грецького Vogue після 7 років відсутності журналу на модному ринку. Очолила глянець 29-річна гречанка Талія Карафілліду, яка стала наймолодшим головним редактором друкованого Vogue за всю історію видання.
30 березня в Афінах прогриміла вечірка на честь перезапуску грецького Vogue. А вже перші знімки з фотосесії для грецького глянцю Белла опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Супермодель знялася у компанії давньогрецьких статуй у розкішному одязі. Так, Хадід позувала в об'єктиві іспанського фотографа Тксемма Есте, а образи готував стиліст Даніеле Аньєллі.
Белла Хадід / Vogue Greece
Як розповів директор відділу моди Vogue Greece Ніколас Георгіу, у новому глянцевому журналі вони планують показати різні типи краси, підтримувати місцеві таланти і стати каталізатором розвитку модної індустрії у Греції.
Белла Хадід / Vogue Greece
Белла Хадід / Vogue Greece