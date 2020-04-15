Чистий четвер 2020: що можна і не можна робити в цей день
У 2020 році Чистий четвер припадає на 16 квітня. Це особливий день для православних християн, адже з цим святом пов’язано безліч звичаїв та традицій.
Так, традиційно християни у Чистий четвер готують свої домівки до приходу Великодня. У цей день рекомендовано прибрати кожен куток своєї оселі. Обов’язково треба помити вікна, підлогу, сходи та вимести увесь бруд.
До слова Чистий четвер 2020: історія та дата свята в Україні
Чистим четвергом цей день почав називатися після того, як Ісус запросив своїх учнів на Таємну вечерю і омив їм ноги. Цього ж вечора він зазначив, що хтось із його учнів зрадить його. Пророцтво Ісуса справдилося: за 30 карбованців його продав Іуда.
Чистий четвер 2020
Великодній четвер входить до "Великого тридення", який складається з Чистого четверга, Страсної п’ятниці та Великодньої суботи.
Що можна робити в Чистий четвер
1.У Чистий четвер треба обов'язково помити своє тіло. Вважається, що вода в цей день володіє цілющими властивостями. Вмиваючись треба промовляти такі слова: "Змиваю з себе те, що на мене напустили, Чистим четвергом знімаю це".
2.Якщо дівчина не може вийти заміж, то під час прибирання будинку треба пошепки сказати так: "Який світлий і красивий Чистий четвер, так і я буду для всіх прекрасною".
3.Щоб позбутися сварок у сім'ї, беруть хліб, промовляючи: "Солю, солю, посипаю. Щастя в дім повертаю".
Цікаво Чистий четвер 2020: прикмети і традиції
Що не можна робити в Чистий четвер
1.Не можна готувати великодні страви до прибирання. Спочатку треба повністю прибрати оселю, і лише тоді приступати до випікання пасок чи приготування великодніх яєць.
2.Залишати немитий посуд до наступного дня не можна, треба все перемити ввечері, щоб заснути в чистому будинку.
3.Після генерального прибирання в Чистий четвер не можна прибирати сміття до самого Великодня, оскільки можна "насипати сміття в очі Христу, що лежить у труні".
4.Не можна в цей день нічого давати з дому. Також не рекомендується позичати гроші, адже можете з дому віддати успіх та благополуччя.
5.У Чистий четвер не можна ні з ким сваритися та ні на кого не ображатися. Цього дня має бути чистою не лише ваша оселя, але й ваші помисли.
Прикмети у Чистий четвер
– Якщо під час прибирання переставити в будинку меблі, то можна позбутися від фінансових проблем.
– Підстригти своє волосся – очистити гріхи. Тому, якщо у вас є така можливість, можете трішки вкоротити кінчики волосся.
– Якщо під час прибирання знайдете загублену річ – зовсім скоро можете очікувати на успіх.
– Хороша, сонячна погода в Чистий четвер передбачає до кінця весни теплу погоду. Якщо ж цього дня буде падати дощ – холод протримається до літа.
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