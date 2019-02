Чиїх коментарів найбільше очікує Ivan NAVI на Нацвідборі Євробачення-2019: несподівані дані

До оголошення всіх фіналістів Нацвідбору Євробачення-2019 залишились лічені дні. Ivan NAVI, який побореться за можливість представляти Україну на міжнародному конкурсі, відверто зізнався, що чекає на коментарі зіркових суддів, зокрема, строгого Андрія Данилка.

Як відомо, 16 лютого в Україні відбудеться грандіозне шоу – Нацвідбір до Євробачення-2019. Другий півфінал відкриє талановитий і харизматичний співак Ivan NAVI з піснею All For The Love. Та поки до шоу залишились лічені дні журналістам LifeStyle 24 вдалось дізнатись чимало деталей про артиста.

Читайте повне інтерв'ю: Участь у Нацвідборі та поради від Кузьми: Ivan NAVI приголомшив відвертими зізнаннями

Чи не найбільше українців цікавило питання, чому популярний Ivan NAVI вирішив поборотись за місце у Євробаченні-2019. За словами співака, чуттєва і ритмічна композиція All For The Love стимулювала його подати заявку на шоу. Окрім цього, вона містить особливий підтекст – показати людям, що щастя є навіть в буденних речах.

Як тільки зрозумів, що є трек, в який я вірю, який близький по духу для цього конкурсу, надіслав заявку... All For The Love – про любов до всього, що тебе оточує. Дуже важливо серед рутини знаходити щось, що тебе окриляє, надихає, навчитись помічати прекрасне навіть в сірих буднях,

– розповів Ivan NAVI.

Із піснею артист готовий йти до перемоги у Нацвідборі. При цьому Ivan NAVI зізнався, що його геть не лякають гострі коментарі зіркового журі, а навпаки – цікаво почути конструктивну критику. Співак додав, що думка Андрія Данилка, який у 2017 році відзначився скандальними репліками, для нього особливо важлива.

"Дуже чекаю коментарів музичного журі! Я абсолютно адекватно ставлюсь до критики, якщо вона професійна. Особливо хочу почути оцінку Андрія Данилка, він часто дуже гостро, але чітко по поличках розкладає свої враження і аргументи. Якщо Джамала оцінює більше вокал, а Євген Філатов – музичну складову пісні, то коментарі Андрія Данилка більш об’ємні. Він говорить водночас і про загальне враження, і звертає увагу на багато деталей", – зазначив Ivan NAVI.

Артист переконаний, що Євробачення – це "одна зі сходинок для росту артиста, не більше". Після шоу Ivan NAVI планує продовжити роботу над новим альбомом та планує міжнародне турне.

Нацвідбір до Євробачення-2019: слухайте пісню Ivan NAVI – All For The Love