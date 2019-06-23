Чоботи на підборах та спортивні лосини: Кейт Бекінсейл шокувала дивним образом у спеку: фото

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Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл / www.gettyimages.com

Популярна голлівудська акторка Кейт Бекінсейл засвітилася в об'єктивах папараці у досить незвичному образі, примірявши чорні чоботи на високих підборах у лос-анджельську спеку.

Фотографи спіймали акторку 20 червня на прогулянці у Лос-Анджелесі. Найімовірніше, Бекінсейл поспішала на тренування у спортзал. 

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Кейт була одягнена в обтислі лосини, топ, легку білу куртку і несла великий рюкзак. Все б виглядало гармонійно, якби не високі замшеві чоботи на підборах чорного кольору. 

Кейт Бекінсейл
Кейт Бекінсейл / Getty Images

Кейт Бекінсейл
​Кейт Бекінсейл / Getty Images

Можна припустити, що це взуття є одним з найулюбленіших Кейт. Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку одних з виходів Бекінсейл, де вона взувала чоботи під інші "аутфіти".

Кейт Бекінсейл / Фото з відкритих джерел

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Теги: LifeStyle Голлівуд Мода Курйозні новини Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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