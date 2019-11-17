Чого найбільше боїться Тіна Кароль: відверте зізнання артистки

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Тіна Кароль зізналась, яку має фобію / Instagram / @tina_karol

Співачка Тіна Кароль відверто зізналась, від якої фобії страждає все життя. За словами співачки, вона найбільше боїться висоти.

Такою інформацією Тіна Кароль поділилась у "Світському житті". Невеличке інтерв'ю телеведуча Катерина Осадча записала одразу після грандіозного концерту, на якому артистка виконала свою нову пісню "Иди на жизнь". Тіна Кароль на підборах стала на платформу, яка підняла її на кілька метрів над глядацьким залом. Однак вже після виступу вона зізналась, що страшенно боїться висоти.

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За словами Тіни Кароль, її вмовили режисери шоу "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою". Співачці запропонували складну постановку, яка стала своєрідним викликом для неї. 

Для мене це найбільший страх. Неймовірно страшно співати, перебувати на висоті і ще й бути артистом,
– зізналась Тіна Кароль. 

Окрім цього, вона поділилась секретом боротьби з фобіями. Тіна Кароль переборює себе та щоразу погоджується на експерименти у виступах, використовуючи рухомі платформи. Зокрема, на "Танцях з зірками 2019" артистка у розкішній сукні весь номер провела на висоті кількох метрів, не маючи жодної страховки. 

"Я йду назустріч своїм страхам. Я боюсь, я тремчу, я знаю, що зараз буде відповідально, але якщо я це не робитиму раз за разом, то не зможу побороти свій страх", – додала вона. 

"Танці з зірками 2019": дивитись онлайн виступ Тіни Кароль

 

Це не вперше Тіна Кароль дивує своїх прихильників відвертими зізнаннями. Нещодавно артистка розповідала, як дивом врятувалась від нападу отруйної змії. Фотосесія Тіни Кароль була у знаменитому каньйоні Антилопа, що в США. Саме там вона побачила гримучу змію, яка була готова на неї кинутись. 

"Мене врятувало те, що я просто завмерла, очікуючи на прохолодну водичку. Я не рухала ні руками, ні ногами, і тому вона не напала на мене. Потім я чимдуж тікала", – згадала Тіна Кароль.

Попри неприємний інцидент мережу заполонили результати приголомшливої зйомки. Тіна Кароль постала перед прихильниками у стильному вбранні на тлі каньйону. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України LifeStyle Новини LifeStyle Тіна Кароль
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