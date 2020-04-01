Чого не варто одягати весною 2020 року: поради Андре Тана

Карантин не буде тривати завжди, тому український дизайнер Андре Тан вирішив поділитись із модницями порадами, чого не варто одягати весною 2020 року.

Кожного сезону знамениті дизайнери пропонують красуням нові колекції одягу, які допоможуть завжди виглядати неперевершено. Карантин коронавірусу, звісно, повпливав на шопінг, адже всі бутіки в Україні ще до 24 квітня будуть зачиненими. Проте це не привід забувати про фешн-тенденції.

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Саме тому Андре Тан вирішив нагадати своїм прихильницям, яких речей варто позбутись у новому сезоні, щоб після завершення карантину вражати стильними образами.

Андре Тан назвав речі, які не варто носити весною 2020

Ні занадто милим сукням. Бантики, мережива, намистинки – все це краще залишити маленьким дівчаткам. Вибираємо не менше жіночні, але елегантні фасони.



Андре Тан порадив відмовитись від суконь з бантиками / Instagram / @atan.ua

Яскравий костюм на весну? Чудово! Але тільки не з підстріленим жакетом. Якщо ви хочете мати образ ділової леді, зверніть увагу на подовжені піджаки наполовину приталеного крою.



Обирайте правильний костюм на весну / Instagram / @atan.ua

Обережно з квітковими принтами. Перейдете тонку грань – і перед вами не трендові плаття, а щось, що нагадує скатертину.



Поради Андре Тана щодо вибору одягу / Instagram / @atan.ua

Плащ з пишною спідницею залишився десь в минулому. З верхнього одягу цієї весни обирайте тренч всіх відтінків бежевого (коричневого).



Стильний образ на весну 2020 / Instagram / @atan.ua