"Чого ти приперлась?" – Олександр Педан кумедно спародіював фільм "Іронія долі"

592 Читать новость на русском
Фільм "Іронія долі"
Фільм "Іронія долі"

Український телеведучий Олександр Педан підкорив шанувальників своїми кумедними відео-пародіями, які він публікує на своїй сторінці в Instagram та на YouTube-каналі.

Нове відео-пародію на популярний фільм "Іронія долі" Педан опублікував в Instagram.

Читайте також: "Вагітний" Олександр Педан спародіював знамениту Бейонсе: кумедне фото

Олександр поцікавився у прихильників без чого вони не уявляють святкування Нового року.

Мало хто знає, що взагалі партнером Барбари Брильської мав бути я, ось вам ці рідкісні кадри. Взагалі уявляю Новий рік без олів’є, мандаринів та фільму "Іронія долі" який фоном йде поки нарізаєш олів‘є,
– написав шоумен.

У короткому ролику Педан нібито розмовляє саме з героїнею Барбари Брильської – виконавицею ролі Наді Шевельової.

Педан спародіював сцену з "Іронії долі": дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Новини України Курйозні новини
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
сьогодні 13:28 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 39150
Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
30 грудня 15:48 Санта-Клаус – супергерой із коміксів та інші "клони" Святого Миколая
Олесь Друкач 378
Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
29 грудня 12:22 Що подарувати на Новий рік: цікаві ідеї для святкового сюрпризу
Юлія Михайлова 2781
Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
28 грудня 21:29 Найкращі фільми за участю Стена Лі студії Marvel
1705
Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
28 грудня 19:20 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 7919
Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
28 грудня 19:00 Вбивати не можна, помилувати: які світові бренди відмовились від хутра у 2018 році
Марта Вересюк 602
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук