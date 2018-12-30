"Чого ти приперлась?" – Олександр Педан кумедно спародіював фільм "Іронія долі"

Український телеведучий Олександр Педан підкорив шанувальників своїми кумедними відео-пародіями, які він публікує на своїй сторінці в Instagram та на YouTube-каналі.

Нове відео-пародію на популярний фільм "Іронія долі" Педан опублікував в Instagram.

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Олександр поцікавився у прихильників без чого вони не уявляють святкування Нового року.

Мало хто знає, що взагалі партнером Барбари Брильської мав бути я, ось вам ці рідкісні кадри. Взагалі уявляю Новий рік без олів’є, мандаринів та фільму "Іронія долі" який фоном йде поки нарізаєш олів‘є,

– написав шоумен.

У короткому ролику Педан нібито розмовляє саме з героїнею Барбари Брильської – виконавицею ролі Наді Шевельової.

Педан спародіював сцену з "Іронії долі": дивіться відео