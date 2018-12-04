Чоловічий журнал GQ назвав найстильніших чоловіків року: рейтинг

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Найстильніші чоловіки 2018 року за версією журналу GQ
Найстильніші чоловіки 2018 року за версією журналу GQ / Getty Images : Колаж – 24 канал

Імените видання для чоловіків GQ назвало 50 найстильніших чоловіків 2018 року. Модний рейтинг очолив американський актор і музикант Дональд Гловер.

Про це повідомляють на сайті видання.

Титул "Вest-dressed men of 2018" цьогоріч отримав відомий американський актор та виконавець Дональд Гловер, також відомий за своїм сценічним ім’ям Childish Gambino. На думку видання, саме він є "людиною ренесансу нової хвилі", який вдало поєднує у своєму гардеробі стиль 1970-х і сучасність.

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Дональд Гловер
Дональд Гловер став найстильнішим чоловіком за версією GQ / Getty Images

Другу сходинку зайняв американський актор Джефф Голдблюм, відомий за своїми ролями у "Парк Юрського періоду", "День незалежності", "Тор" та багато інших.

Джефф Голдблюм
Джефф Голдблюм зайняв друге місце у рейтингу GQ / Getty Images

Трійку лідерів закріпив юний актор Тімоті Шаламе, відомий ролями у фільмах "Інтерстеллар", "Назви мене своїм ім'ям" і серіалі "Батьківщина".


Тімоті Шаламе зайняв друге місце у рейтингу GQ / Getty Images

У топ-десятку також увійшли такі зірки, як Річард Медден з серіалу "Гра престолів", репер Тревіс Скотт – коханий Кайлі Дженнер, принц Чарльз – наслідник британського трону, футболіст Девід Бекхем, співак Джон Ледженд, співак Гаррі Стайлс і репер Skepta. Щодо інших сорока "модників" світу, то ви можете переглянути їх на сайті журналу.

Нагадаємо, що актор та репер Дональд Гловер (Childish Gambino) зі своїм хітом "This is America" увійшов в рейтинг найкращих синглів 2018 року за версією британського видання The Guardian. Виконавець у серпні цього року також став номінантом музичної премії MTV Video Music Awards 2018 у двох категоріях: "Найкраще відео з соціальним посилом" і "Найкраща режисура" (режисер Hiro Murai).

Теги: LifeStyle Стиль і мода Рейтинги Голлівуд
Джерело: Lifestyle
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