Чоловік співачки ONUKA зізнався, на честь кого назвала сина

Солістка гурту ONUKA Ната Жижченко 14 травня стала мамою. У неї та чоловіка, продюсера Євгена Філатова народився син. Новоспечений татусь не лише показав перше фото сина та розсекретив його ім'я, а й зізнався, чому саме так назвали малюка.

Євген на особистій сторінці в інстаграмі опублікував світлину із пологового будинку, де тримає синочка на руках. У дописі зазначив, що його звати Олександр. Чоловік каже, шо ім'я для первістка обрали не просто так. Про це йдеться у "Сніданку з 1+1".

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Сина назвали Сашко, бо у Наточки дідуся звали Саша. Брата звуть Саша. Батька звуть Саша. Тобто вона повністю оточена цими іменем. І мені, в принципі, теж подобається, тому ми прийняли таке рішення і абсолютно щасливі,

– розповів Філатов.

Наразі матуся разом із малям перебувають в пологовому будинку. Ната вже встигла замилувати мережу фотографією, де перебуває в особливому стані та порадувати прихильників новиною про поповнення у сім'ї. Зіркова пара не афішувала свого стану, тому для усіх це стало приємною несподіванкою.

Зазначимо, Ната та Євген познайомилися 12 років тому і саме тоді розпочалася історія їхнього кохання. Чоловік згадує, що під час першої зустрічі його теперішня обраниця була дуже сумна, а сама Ната зазначає, що у неї одразу виникла дуже сильна закоханість. Вони зустрічалися 8 років і лише після цього Євген наважився зробити їй пропозицію. Освідчився на парковці біля МакДональдсу. Артистка зізнавалася, що очікувала цього набагато раніше і вже опустила руки, тому для неї пропозиція руки і серця була несподіваною. Гучних святкувань не було, бо Ната не любить таких заходів, але це не заважає парі будувати щасливу сім'ю та кохати один одного.