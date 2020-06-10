У британській королівській родині сьогодні особливе свято. Принц Філіп святкує 99-ий день народження. З цієї нагоди представники монархії розмістили знімки з іменинником у мережі.

Першою чоловіка привітала Її Величність Єлизавета ІІ. Королівське подружжя перебуває на самоізоляції у Віндзорському палаці, де й зробило нове офіційне фото. Саме пандемія коронавірусу, за даними інсайдерів Hello Magazine, зблизила Філіпа та Єлизавету ІІ, адже в буденному житті вони не мали стільки часу для розмов.

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Сімейна ідилія позначилась і на фото. Єлизавета ІІ позувала поряд з Філіпом у святковій квітковій сукні від Angela Kelly та улюблених прикрасах з перлин. А знаменитий іменинник надав перевагу елегантному костюму. Та навіть на зворушливому знімку подружжя дотрималось протоколу та не показало романтичності.

Відомо, що Єлизавета ІІ та принц Філіп одружились ще у 1947 році. Експерт Джо Літтл переконаний, що секрет їхніх стосунків полягає в тому, що пара занадто різна.

У королеви більш спокійний характер. Вона менш схильна до конфронтації, тому я вважаю, у них різні думки у багатьох питаннях, але, очевидно, хімія мала тут місце, тому що вони вже 73 роки разом,

– зазначив королівський експерт.

Принц Філіп відсвяткує день народження зі своєю дружиною Єлизаветою ІІ. Однак всі родичі матимуть змогу привітати його з 99-річчям. Очікується, що нащадки здійснять відеодзвінок принцу Філіпу та не приїдуть особисто вітати представника монархії.

Наразі герцоги Кембриджські вже опублікували святковий допис у мережі. Принц Вільям та Кейт Міддлтон привітали іменинника з днем народження та показали архівні фото з ним, які встигли зачарувати мережу.